Генеральний директор Terraform Labs До Квон поставив 10 мільйонів доларів на те, якою буде ціна Terra (LUNA) наступного року.

У цьому солідному парі взяв участь і криптоінвестор, відомий під псевдонімом Gigantic Rebirth, або GCR, і ставки завершили після того, як обидві сторони внесли по 10 мільйонів доларів кожен на депозитний рахунок, який контролюється криптотрейдером Кобі.

GCR був першим, хто вніс USD Coin (USDC) вартістю 10 мільйонів доларів на депозит, а Квон, який вчора зробив ще одну ставку на LUNA, завершив переказ через кілька хвилин.

Згідно з умовами цього парі, кожні із сторін має зробити ставку і визначити, якою буде ціна LUNA за рік. Керівник Terra вважає, що в березні 2023 року ціна LUNA буде вищою за сьогоднішні 88,00 доларів, а от GCR робить ставку на те, що вартість криптовалюти буде нижчою, ніж сьогодні.

У понеділок Квон поставив 1 мільйон доларів на те, що рівно за рік у цей самий день вартість LUNA буде вищою її ціни станом на 14 березня 2022 року. Сьогодні Кобі написав у Twitter , що три сторони внесли на депозитний рахунок активи загальною вартістю 22 мільйони доларів.

«GCR, До і Algod внесли кошти в якості ставок на адресу депозитного рахунку Luna, що належить Кобі. Нехай виграє найкращий», — зазначив він і поділився знімком екрана, на якому видно суми.

Кобі пообіцяв забезпечити виконання ставки, запевняючи крипто-спільноту, що він нікого не «збиватиме».

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

— Cobie (@cobie) March 15, 2022