Chingari, найпопулярніший додаток для коротких відео в Індії, розвивається швидкими темпами. Як стало відомо CoinJournal з пресрелізу, він уклав ексклюзивну партнерську угоду з Fashion TV (FTV), світовим провідним телеканалом про моду та стиль життя.

Історичний прецедент

Це перший випадок, коли Fashion TV буде співпрацювати із додатками для коротких відео. Така угода дозволить Chingari, ексклюзивний контент на якому забезпечується завдяки токену GARI, транслювати контент Fashion TV на ексклюзивних правах.

FTV і GARI також запустили ще один проєкт: 100 невзаємозамінних токенів (NFT). Власники NFT отримають доступ до метавсесвіту Fashion, ексклюзивних вечірок FTV, модних показів тощо.

Пан Суміт Гош, генеральний директор і співзасновник додатку Chingari, заявив:

Ми раді повідомити про партнерство Chingari, що працює на базі GARI, та Fashion TV. Це партнерство буде взаємовигідним для обох брендів, і Chingari отримає ексклюзивні права на трансляцію контенту Fashion TV на своїй платформі. Окрім того, усі ексклюзивні 100 GARI Panda NFT і Fashion TV NFT, GARI Panda NFT стануть об'єктом бажать митців і знаменитостей по всьому світу.

Мішель Адам Лісовскі, президент FTV, додав:

Ця партнерська угода цілком відповідає нашій ідеї надати усім доступ до преміального контенту від найбільш успішних дизайнерів, моделей, фотографів у галузі моди. Fashion TV NFT та GARI Panda NFT — це ще одна цікава пропозиція для спільноти, завдяки якій перші користувачі зможуть отримати шалені виплати.