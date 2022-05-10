Додаток для криптокредитування Nebeus завжди шукає інноваційні способи, щоб допомогти клієнтам розвиватися та отримувати від своїх криптоінвестицій максимальні прибутки.

Як стало відомо Coin Journal із пресрелізу, користувачі Nebeus вже могли купувати та продавати токени Avalanche (AVAX), а також торгувати та обмінюватися ними. Тепер вони також можуть використати його в якості застави для криптовалютних позик на платформі Nebeus і брати кредити під свої інвестиції в Avalanche.

Як отримати на Nebeus позику під заставу AVAX

Скарбниця Nebeus робить Швидкі позики доступними в один момент. Вони прямі і вже попередньо схвалені, мають відношення кредиту до вартості застави (LTV) в 50%, і протягом перших трьох місяців комісія становить 0%.

Є ще один продукт – Гнучкі позики. Вони адаптовані до індивідуальних потреб, і клієнти можуть позичати фіатні чи криптовалютні валюти з LTV до 80%. Термін кредиту – від одного місяця до трьох років. Максимальна сума становить 250 000 доларів США.

Практично без ризику

Варто зазначити, що Гнучкі позики майже без ризику. Застосовується 10-денний резервний період, який можна використати, якщо раптом виникає вимога маржі. Будь-яка надана застава страхується в Lloyd’s of London на суму до 100 млн доларів.

Коли користувач активує опцію «Автоматичне керування вимогою маржі», платформа може автоматично керувати криптозаставою, якщо підходить термін вимоги маржі.

Avalanche напрочуд адаптивний

Високоадаптивна екосистема може живити стейблкоїни та NFT і дозволяє розробникам створювати підмережі.

Це приватні блокчейни, які служать механізмом для перевірки транзакцій, забезпечують доступ до більш безпечної та ефективної блокчейн-технології, а також роблять внесок у спільноту Avalanche з відкритим кодом.

Про Nebeus

Nebeus – це провідний європейський додаток для криптокредитування та десктопна платформа, що дозволяє користувачам використовувати свої криптовалютні інвестиції для отримання миттєвих позик у фіатних валютах, стейблкоїнах чи криптовалютах.