У травні 2021 року Doge Killer сягнув максимального рекорду в 7000 доларів і після того почав падати. Ця мем-монета на собачу тематику сьогодні втратила ще 6%. Чи збережеться така тенденція? Чи буде цей спад тимчасовим?

У цій невеликій статті ви знайдете відповіді на ці питання, а також дізнаєтесь, де зараз найкраще купувати Doge Killer.

Де зараз найкраще купувати Doge Killer

Оскільки LEASH є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LEASH за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LEASH прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на LEASH

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LEASH.

Що таке Doge Killer?

Doge Killer (LEASH) — це токен в екосистемі Shiba Inu (SHIB). Це одна з багатьох собачих криптовалют, які штурмом захопили криптопростір у 2021 році. Серед інших: BabyDoge, Drunkdoge, JIND, LAS та LASM.

Спочатку задумувалось, що Doge Killer буде токеном перебазування. Потім його творці вирішили змінити рельси і обмежити загальну пропозицію до 107 646 токенів.

Висока ціна пояснюється вкрай низькою пропозицією токена. На момент написання статті він торгувався приблизно за 1772 долари, що нижче від приголомшливого максимуму, який ми вже згадували вище.

Чи варто купувати Doge Killer сьогодні?

LEASH — це унікальна собача монета, оскільки зазвичай криптовалюти на собачу тематику мають штучно підвищену пропозицію. Вони використовують його, щоб мотивувати інвесторів купувати токени і підвищувати ціну до одного долара або одного цента.

З іншого боку, творці монет обіцяють їх власникам «прибуткові винагороди», але не уточнюють, що це буде.

Незважаючи на її унікальні принципи, ця криптовалюта може бути дуже нестабільною, тому з обачністю робіть будь-які інвестиції.

Прогноз ціни на Doge Killer

Digital Coin Price робить вражаючий прогноз, що цього року ціна LEASH підніметься до 2482 доларів. У 2025 році токен буде коштувати трохи менше 4000 доларів. У 2027 році його ціна становитиме 4640 доларів. Через два роки 1 LEASH буде коштувати 7 504 долари.

Можливо, таке зростання здається нереальним, та варто пам'ятати, що згідно з цим прогнозом, Doge Killer сягне свого ATH 2021 року лише в 2029 році!

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