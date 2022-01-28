Більшу частину нового року Dogecoin (DOGE) зазнавав значного тиску продажу і опустився нижче ключової зони підтримки. Зараз мем-монета готова до значного падіння, і оскільки тренд вже ведмежий, не буде несподіванкою, якщо DOGE сягне нових мінімумів. Розглянемо деякі важливі моменти:

Dogecoin (DOGE) опустився нижче 0,15 долара, ключової зони підтримки, яку «бики» агресивно захищали останні тижні.

На момент написання цієї статті DOGE торгувався на рівні 0,1448 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі токен знизився майже на 5% протягом останніх 24 годин.

Також ця мем-монета коштує набагато нижче своїх історичних максимумів, яких вона сягнула у 2021 році.

Джерело даних: Tradingview

Dogecoin (DOGE): крах вже близько?

Раніше монета вже кілька разів перевіряла зону підтримки в 0,15 долара, та після того, як «бики» зміцнили свої позиції, DOGE зміг почати зростати. Та, здається, цього разу низхідний тиск занадто потужний.

Будемо спостерігати, як довго мем-монета буде залишатися нижче цього порогу. Якщо найближчими днями не буде значного зростання, то, скоріше за все, токен на собачу тематику знизиться до рівня підтримки в 0,1 долара.

Окрім того, Dogecoin торгувався майже на 85% нижче від своїх історичних максимумів, щоб були у 2021 році. Тим не менш, якщо «бики» зможуть встояти і підштовхнути ціну десь до позначки в 0,17 долара, тоді, можливо, відбудеться солідний прорив.

Чи варто купувати Dogecoin (DOGE)

Dogecoin — це мем-монета, тоому вона не має фундаментальних основ. Натомість, значною мірою це спекулятивний торговий актив. Зараз ціни на крипторинку дуже коливаються.

Саме тому наразі не найкращий час, щоб утримувати спекулятивний актив. Отож, якщо ви хочете зробити довгострокові інвестиції, зачекайте і подивіться, як буде змінюватися ціна DOGE. Якщо вона зросте до 0,1 долара, можете купувати цей токен.