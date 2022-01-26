Схоже, Ілон Маск прагне, щоб Dogecoin постійно зростав. Ця мем-монета продовжує зростати після того, як Маск написав у Twitter, що з’їсть на камеру Happy Meal, якщо Macdonald's почне приймати Dogecoin.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити Dogecoin, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Dogecoin

Оскільки DAR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати DAR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити DAR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на DAR

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть DAR.

Що таке Dogecoin?

Dogecoin (DOGE) створили на основі популярного Інтернет-мему «doge», і на його логотипі зображено Шиба-іну. Цю цифрову валюту з відкритим кодом створили в грудні 2013 року Біллі Маркус з Портленда (штат Орегон) і Джексон Палмер з Сіднея (Австралія). Вона стала форком від Litecoin.

Творці Dogecoin хотіли створити веселу та жартівливу криптовалюту, яка буде цікава людям за межами основної аудиторії біткоїну, адже її розробили на основі мему з собакою.

В основному, токен Dogecoin використовують, щоб залишити чайові на Reddit і Twitter в якості винагороди за створення або поширення якісного контенту. Якщо ви долучитесь до спільноти, яка використовує цю цифрову валюту, зможете отримати чайові в Dogecoin.

Чи варто купувати Dogecoin сьогодні?

Пам'ятайте, що зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Dogecoin

За всіма показниками 2021 рік був гарним роком для токена DOGE. На початку року він торгувався за 0,0057 долара, у лютому сягнув 0,034 долара, а потім на початку травня піднявся до позначки в 0,74 долара. Проте десь за місяць монета втратила значну частину своєї вартості.

Деякі аналітики очікують, що DOGE сягне максимальної вартості в 1 долар у 2022 році. Інші налаштовані менш оптимістично. За даними Wallet Investor, токен може зрости до максимальних 0,40 долара.

Dogecoin в соціальних мережах