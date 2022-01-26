Після того, як останні два тижні Dogecoin падав, зараз він торгується в плюсі. Учора він підскочив на 10% і продовжує зростати сьогодні.

На момент написання статті токен коштував 0,1488 долара; за даними CoinMarketCap, протягом останніх 24 годин він здорожчав на 9.25%. За останні 24 години він зріс до максимальних 0,1511 долара, мінімальна ціна сьогодні складала 0,1383 долара.

Тепер давайте поглянемо, в чому причина такого зростання.

Суперечка у Twitter між Ілоном Маском та McDonald's, яка призвела до зростання ціни Dogecoin

Ціна Dogecoin зросла після суперечки у Twitter між McDonald's і генеральним директором Tesla та Space X Ілоном Маском. Маск написав у Twitter, що з’їсть Happy Meal у прямому ефірі, якщо гігант швидкого харчування McDonald's почне приймати Dogecoin (DOGE) як офіційний спосіб оплати.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022

Через кілька хвилин після цього твіту ціна DOGE піднялася на 7% від 0,135 до 0,145 долара, і сьогодні токен продовжує зростати, адже вони продовжують обмінюватися твітами, які привернули увагу впливових осіб у криптопросторі, зокрема співзасновника Dogecoin.

Твіти від Маска мають вагомий вплив на ринкові ціни з того часу, як він написав перші твіти про цю мем-монету. Раніше він зробив допис у Twitter, в якому повідомив, що Tesla почала приймати DOGE при купівлі їхніх товарів; через це ціна DOGE підскочила на 25%.

На нещодавній твіт Маска, адресований корпорації McDonald's, у McDonald's відповіли через десять годин і повідомили, що приймуть його пропозицію, лише якщо Tesla почне приймати Grimacecoin, несправжню монету із зображенням пухнастого фіолетового талісману McDonaldland з 80-х років, який називався Grimace.

Криптовалютні опортуністи швидко відповіли на твіт McDonald's про монету Grimace і повідомили, що з фінансової точки зору було б нерозумно купувати монету, адже її створили кілька годин тому, хоча вже і викарбували на Binance Smart Chain.

В соціальних мережах намагаються висвітлити хибну поведінку Маска в Інтернеті, посилюючи його твіти про криптовалюту і змушуючи його брати участь у криптомемах від McDonald's, які зараз набирають популярність у Twitter.

Президент Сальвадору Наїб Букеле, уряд якого нещодавно купив BTC, перед тим, як придбав ще 410 біткоїнів по 36 000 доларів кожен, приєднався до твітів і завантажив погано відредаговану фотографію Маска в фірмовій кепці McDonald's та бейджем, на якому було вказано 23-є січня.

Маск, здається, спокійно просуває Dogecoin, незважаючи на те, що Tesla володіє понад 42 000 біткоїнів, і середня вартість монети складає 31 700 доларів. Нещодавно він заявив в журналі Time:

«По суті, біткоїн не є гарною заміною транзакційної валюти. Хоча Dogecoin створили як веселий жарт, та він краще підходить для транзакцій».