Ціна DOGE зросла до максимуму десь на рівні 0,17 долара, акції Twitter також піднялися на 5,6% і сягнули позначки в 51,70 долара.

У понеділок, 25 квітня, Dogecoin (DOGE) зріс більше ніж на 25% після того, як його найбільший шанувальник і генеральний директор Tesla Ілон Маск придбав Twitter (TWTR).

DOGE, який ще зростав через попередні новини, учасником яких був і Маск, злетів у внутрішньоденної торгівлі до максимуму в 0,17 долара. Підйом найпопулярнішої мем-монети відбувся після того, як цілий день розпалювали ажіотаж довкола цієї події, і хвилювання інвесторів сягнуло максимумів, коли Маск уклав угоду з правлінням Twitter щодо придбання компанії.

Хоча криптовалюта ще знаходиться далеко від свого рекордного максимуму в 0,73 долара, якого вдалося досягти в травні 2021 року, та реакція на сьогоднішні новини, можливо, є лише передвісником того, що буде в майбутньому.

На момент написання статті пара DOGE/USD торгувалася десь за 0,16 долара, тобто після того, як за останні 24 години дещо вирівняла внутрішньоденні прибутки, вона зросла десь на 15%.

У понеділок Twitter у своєму пресрелізі заявив, що рада директорів «уклала остаточну угоду про придбання юридичною особою, що повністю належить Ілону Маску».

Згідно з цим повідомленням, компанію придбали за ціною 54,20 долара за акцію, а загальна вартість угоди склала 44 млрд доларів. Продавши компанію за такою ціною, акціонери Twitter отримають 38% надбавки до ціни закриття акцій компанії станом на 1 квітня 2022 року, за день до того, як генеральний директор Tesla повідомив, що володіє 9% акцій Twitter.

Маск заявляє, що він забезпечить, щоб Twitter став кращою «основою» свободи слова, ніж будь-коли раніше, і в ному не було спам-ботів. Він доповнить його новими функціями, а також спробує перевірити всіх людей.

«Twitter має величезний потенціал, і я дуже хочу співпрацювати з компанією та спільнотою користувачів, щоб розкрити його», – повідомив він.

Також Маск сподівається, що через те, що він є власником компанії соціальних мереж, користувачі не покинуть цю платформу.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022