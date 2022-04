Після того, як у Twitter прийняли пропозицію Ілона Маска, ціна цієї популярної мем-монети зросла. На момент написання статті вона здорожчала на 30% і не збирається зупинятися. Мільярдер зробить гіганта соціальних мереж приватним.

Dogecoin активно набирає обертів, адже його потенціал в якості платіжного засобу колосально зростає.

Читайте далі цю коротеньку статтю і ви дізнаєтеся більше про Dogecoin: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Dogecoin.

eToro — це інвестиційна платформа, що пропонує понад 2000 активів, включно з акціями, біржовими інвестиційними фондами (ETF), індексами, сировинами та криптовалютами. eToro надає доступ до інвестицій в понад 60 криптовалют, щоб інвестори могли вільно отримувати дохід від росту вартості Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin та інших передових криптовалют. Користувачі eToro можуть зв’язуватися з іншими користувачами, вчитися в них та копіювати угоди один одного.

Купіть DOGE у eToro сьогодні Застереження

На логотипі Dogecoin зображений собака шиба-іну, і в основі цього токена лежить і інтернет-мем на собачу тематику. Це проєкт з відкритим кодом, і його створили в результаті форку Litecoin.

Його головною функцією є система чайових на Reddit і Twitter, щоб можна було віддячити користувачам, які діляться якісним контентом або створюють його. Тепер, коли Маск очолив Twitter, очікують, що ця утиліта стане ще більш помітною.

На даний момент люди можуть отримувати чайові в Dogecoin напряму, або долучаючись до спільноти, яка використовує токен.

Dogecoin відрізняється від біткоїну в багатьох аспектах, зокрема часом блокування та майнінгом. Dogecoin має необмежений запас, а також час блокування в одну хвилину. Кількість Dogecoin, які можна намайнити, не обмежена.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Обидва ресурси, Digital Coin і GOV Capital, прогнозуються, що за рік Dogecoin зросте до 0,20 долара. CryptoNewZ налаштований ще більш оптимістично і передбачає, що вже цього року максимальна ціна токена становитиме 21 цент.

It was expected actually. Did you have any #dogecoin ? pic.twitter.com/hdt0QDW5mB

— Foxy Cuddler (@foxycuddels) April 26, 2022