Як і всі криптовалюти, що мають відношення до Ілона Маска, через новини про придбання Twitter Dogelon Mars вчора колосально злетів і встановив новий квітневий максимум. Згодом токен почав знижуватися. На момент написання статті він втратив 6% своєї вартості.

Також ширяться чутки про лістинг на Binance. Якщо бажаєте дізнатися, що таке Dogelon Mars, чи може він принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати Dogelon Mars, ви потрапили в правильне місце.

Оскільки ELON є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ELON за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ELON прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ELON.

Dogelon Mars — це мем-монета на собачу тематику, що працює в мережах Ethereum та основній мережі Polygon. Він наслідує приклад Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu та інших успішних собачих монет.

Dogelon Mars поєднує в собі низку особливостей популярних мем-монет. В його назві поєднали Dogecoin та Ілона Маска, який активно підтримує Dogecoin.

Також є натяк на Марс, який згадується у знаменитому місячному мемі, а це просуває ідею, що Dogelon може злетіти до небес. Окрім досить цікавої назви монети, варто згадати, що Dogelon Mars зміг створити досить серйозну спільноту.

Немає жодних сумнівів, в Dogelon Mars варто інвестувати, особливо якщо обрати правильний час. На жаль, не завжди його можна визначити заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Tech News Leader прогнозує, що за рік Dogelon Mars може зрости до 0,000001 долара. За 5 років він буде коштувати 0,0000044 долара, а за 10 років — 0,000027 долара.

The 3rd biggest meme project has not run yet. It's going to listed on Binance shortly. Get in before it rockets past SHIB…🚀🚀🚀#dogelonmars #dogelon #DogelonWarriors #dogelonarmy @DogelonMars @DogelonMarsNFTs @DogelonWarriors @dogelonmars87 @YooAdriian pic.twitter.com/22EJeyserl

— Jeremy (@Jpcannon_sg) April 26, 2022