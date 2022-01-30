Майк МакГлоун стверджує, що ціни на біткоїн та Ethereum можуть підвищитися, якщо брати до уваги відповідну динаміку попиту та пропозиції.

Ціна біткоїну підскочила з тижневого мінімумуму у 33 000 до 38 700 доларів, а Ethereum відскочив від мінімуму в 2 200 доларів і, як очікується, підніметься вище 2 600 доларів.

Через проблеми, що виникли у зв'язку з посиленням монетарної політики Федеральної резервної системи США, криптовалюти торгуються нарівні з акціями.

Аналітик Bloomberg в галузі сировинних товарів Майк МакГлоун вважає, що ціни на біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH), дві головні криптовалюти за ринковою капіталізацією на сьогодні, ще не досягли піку.

За словами аналітика, ці дві криптовалюти все ще знаходяться на «ранніх етапах впровадження».

І яка в нього гіпотеза? Потенціал майбутнього зростання цін залишається високим, адже ці мережі все більше зростають.

Він вказує на те, що попит на цифрові активи зростає, а їхня пропозиція знижується. Аналітик вважає, що це може бути ключовим показником у прогнозах подальших цінових наслідків.

Біткоїн має фіксований запас у 21 мільйон, а через нещодавні оновлення Ethereum довелося спалити токени ETH на мільйони доларів, і варто очікувати скорочення пропозицій в цій мережі.

«За правилами економіки, ринок, де попит зростає, а пропозиція знижується, з часом буде зростати, тому можна припустити, що біткоїн може знову сягнути дна близько позначки 30 000 доларів, а-от опір на рівні 60 000 доларів робиться застарілим», — повідомив МакГлоун у більш ранньому коментарі.

Що стосується Ethereum, він стверджує, що бичачі фундаментальні показники залишаються незмінними, навіть якщо ціна продовжує коливатися в діапазоні 2000-4000 доларів. Він зазначає, що в цьому діапазоні «бики» купують на просадці, а продавці намагаються відстояти поріг у 4 000 доларів.

Проте МакГлоун заявляє, що «малоймовірно, [що] щось зупинить розповсюдження нової [крипто] технології», та й це було б погано для крипторинків.

#Bitcoin and #Ethereum remain in early adoption days, with increasing demand vs. declining supply and related price implications. Our bias is why complicate it — unless something unlikely reverses the proliferation of the nascent technology, prices should rise over time. pic.twitter.com/SAgqWrfIMV — Mike McGlone (@mikemcglone11) January 29, 2022

Біткоїн торгується нарівні з акціями

Прогнози аналітика з’явилися в той час, коли криптовалютні ринки торгуються паралельно традиційним фінансовим ринкам.

З початку року ціна біткоїну падає та піднімається разом із акціями на Волл-стріт, і ці настрої, здається, залежать від рішення Федеральної резервної системи США підвищити ставку на тлі зростання інфляції.

Цього тижна ціна біткоїну підскочила від мінімальних 33 000 доларів до максимальних 38 780 доларів, який зафіксували 30 січня; тижневий приріст наразі становить 8%. Ether (ETH) також піднявся від тижневого мінімуму у 2200 доларів до 2600 доларів.

Стрибок у вихідні дні відбувається після подібного відновлення на Волл-стріт у п'ятницю. Індекс Nasdaq виріс на 3%, а S&P 500 підвищився на 2,4% і відшкодував частину тижневих втрат.