Знову повертаємося до цієї теми. Згідно зі звітом Reuters, прокурори Міністерства юстиції розділилися стосовно того, якими будуть наступні кроки в розслідуванні щодо Binance.

З 2018 року проти біржі ведеться слідство, її обвинувачують в можливому недотриманні законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та санкцій.

У звіті стверджується, що деякі федеральні прокурори хочуть агресивно виступити проти біржі. Вони вважають, що мають достатньо доказів для висунення кримінальних обвинувачень проти її окремих керівників, зокрема генерального директора Чанпена Чжао (CZ).

Binance розкритикувала цей звіт, що нікого не здивувало.

«Reuters знову помиляється. Тепер вони атакують нашу неймовірну юридичну команду», – написали представники біржі у Twitter.

Отож, чи останній це шторм у криптопросторі? Невже у Binance проблеми?

Що ж, можна з легкістю вдатися до різкої реакції, враховуючи махінації інших гравців у просторі (не будемо називати жодних імен, мені вже набридло говорити про деяких людей). Однак це не аргумент.

Це розслідування триває вже певний час, воно розпочалося в 2018 році. Сутички Binance з регуляторами ні для кого не є секретом. Брайан Брукс, колишній генеральний директор американської дочірньої компанії Binance.US, пішов у відставку, пропрацювавши на посаді лише три місяці, коли регулятори звернули на компанію свою увагу.

Тоді CZ заявив, що Binance «в майбутньому стане повністю регульованою фінансовою установою», і що він «абсолютно готовий» піти у відставку, якщо знайдуть заміну генерального директора, який має більший досвід регулювання.

Тому такий розвиток подій не став несподіванкою, адже спільнота добре знає, що розслідування досі триває.

Хоча це ще є не тривожним дзвіночком, однак це обіцяє криптогалузі великі проблеми. Насправді нхто не знає, що робити з цим розслідуванням, і в цьому вся сіль: Binance не зовсім прозора, а це не добре для галузі в цілому.

На даному етапі CZ і Binance є життєво важливими для криптосвіту в цілому. Помилка з боку біржі може стати фатальною. Її важливість стає дуже очевидною, якщо поглянути на фонд у розмірі 1 млрд доларів, який CZ створив для підтримки гравців галузі, які переживають труднощі (до речі, цей крок моторошно нагадує роль Сема Бенкмана-Фріда як «кредитора останньої інстанції», яку він грав в минулому житті).

Цілком логічно, що регулятори приходять на колишню біржу «без штаб-квартири» (яка, до речі, здається, досі не має офіційної штаб-квартири) через її лідерську позицію на ринку та відсутність прозорості.

Binance разом з Coinbase зараз, мабуть, є найважливішими компаніями у всій криптогалузі. Однак вони дуже різні. Coinbase зареєстрована публічно і з точки зору прозорості знаходиться на зовсім іншому рівні. Обов’язкове розкриття інформації та інші перешкоди, через які мають пройти всі публічні компанії, можуть бути обтяжливими, однак завдяки їм клієнти можуть спокійно спати.

З іншого боку, Binance обходила закон протягом кількох років свого успішного існування. Не те, щоб зараз лунала критика на їхню адресу – адже ця галузь виникла буквально з нічого, вона тоді зовсім не регулювалася. В минулому не можна було вчинити по-іншому.

Проте криптоіндустрія розвивається, а Binance досі залишається повною загадкою, коли мова йде про її фінанси. Хоча її закликають до протилежного.

Підтвердження наявності їхніх резервів мало б значною мірою допомогти вирішити цю проблему прозорості. Однак цей процес пройшов не зовсім задовільно. Цими вихідними я витратив декілька годин, намагаючись розібратися в цьому питанні, однак наприкінці я був більш розгубленим, ніж до цього.

Джессі Павелл, генеральний директор Kraken, має критичні зауваження, і, на мою думку, він піднімає важливі моменти.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️

Чесно кажучи, CZ сказав, що він покращить ситуацію, однак поки що немає про що говорити. В матеріалі, який оприлюднили, майже нічого не йдеться про внутрішні розробки або фінансовий стан Binance.

Враховуючи колосальне домінування Binance на ринку, зараз CZ є найважливішою людиною в криптогалузі.

Ці постійні розмови роблять лише одне – кидають тінь на репутацію криптовалюти, це і є зараз її найбільшою проблемою. Організації, провідні ЗМІ та люди, які не використовують криптовалюту, почують ці історії та налаштуються скептично. Багато людей вже зараз боятимуться наближатися до цієї галузі.

Гадаю, було б чудово, якби Binance доклала узгоджених зусиль, щоб досягти справжньої прозорості. На мою думку, їхні зусилля до цього часу були дуже незначними, і те, що вони вигідно відрізняються від поганих гравців криптопростору, не означає, що вони добре справляються з цим.

Враховуючи хаос у галузі протягом року, і особливо нещодавній обвал FTX, Binance має дотримуватися більш високих стандартів, заслужено це чи ні. Події, подібні до наведених нижче, хоча вони й цілком законні, однак викликають занепокоєння в галузі через те, що вони можуть означати.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022