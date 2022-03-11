Схоже, після того як на початку минулого тижня ECOMI (OMI) сягнув двотижневих мінімумів, зараз він різко відновлюється. Це відбувається у той час, коли на ринку спостерігається серйозні коливання в усіх напрямках. Проте як далеко може зайти його ціна? Розглянемо деякі важливі моменти:

Минулого вівторка ECOMI (OMI) упав до двотижневого мінімуму, проте зараз вже зріс майже на 20%.

Окрім того, монета торгується вище своїх 25- та 50-денних ковзних середніх.

На момент виходу статті ECOMI (OMI) продавали за 0,004253 долара, тобто за день токен знизився приблизно на 5%.

Джерело даних: Tradingview

Прогнози та аналіз ціни ECOMI (OMI)

Різке зростання, що спостерігається протягом останніх двох тижнів, схоже, підштовхнуло ECOMI (OMI) на бичачу територію. Перш за все, монета зараз торгується значно вище своїх 25- та 50-денних простих ковзних середніх. Можливо, це свідчить про те, що найближчими днями варто очікувати бичачий прорив.

Окрім того, показник MACD зараз знаходиться вище нейтральної зони, що говорить про зростання цінового імпульсу. Однак ECOMI (OMI) має подолати важливий опір накладних витрат на рівні 0,48 долара. Хоча зробити це цілком реально, проте монета вже кілька разів намагалася подолати цей бар'єр і не змогла.

А якщо врахувати нинішню волатильність ринку, існують просто величезні ризики зниження. Проте бичаче вирівнювання, яке наразі спостерігається, може сприяти зростанню ECOMI (OMI) в довгостроковій перспективі.

Чи є ECOMI (OMI) гарною інвестицією?

ECOMI (OMI) створили в Сінгапурі, і цей проєкт спеціалізується на цифрових предметах колекціонування. Його можна вважати однією з найкращих NFT-платформ. Окрім того, цей проєкт керує NFT-маркетплейсом VeVe, де користувачі можуть купувати та продавати предмети колекціонування.

Прогнозують, що у наступні роки NFT-простір зросте ще більше, тому ECOMI (OMI) також буде розвиватися. Саме тому тут існує багато можливостей для довгострокових інвесторів отримати високі прибутки.