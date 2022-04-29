Децентралізація Інтернету турбує багато людей по всьому світу.

Ерік Шмідт, колишній генеральний директор і голова Google, заявив, що його дуже зацікавить майбутнє Web3. Про це він повідомив під час нещодавнього інтерв’ю каналу CNBC .

Колишній керівник Google зізнався, що інвестував гроші в різноманітні криптовалюти. При цьому він додав, що найцікавішим в блокчейн-технології є не самі криптовалюти. Шмідт сказав:

«Нова модель [Інтернету], в якій ви як особистість можете контролювати свою ідентичність, і де у вас немає централізованого менеджера, є дуже потужною. Це дуже спокусливо і дуже децентралізовано. Я пам’ятаю те відчуття, коли мені було 25, і я вірив, що все буде децентралізовано».

Шмідт заявив, що якби він був інженером-програмістом, який тільки розпочинає свою кар’єру, він би зосередився на штучному інтелекті (ШI) або Web3. Він додав, що причиною його інтересу до Web3 стала токеноміка, яку використовують більшість блокчейн-проєктів.

Також він зазначив, що Web3 започаткує нові моделі володіння контентом і способи компенсації людям за їхню роботу. Шмідт додав:

«Мене цікавить економіка [Web3]. Цікавлять платформи, а також моделі їхнього використання», – каже Шмідт. «[Це] поки що не працює, але буде».

Хоча Шмідт і захоплюється криптовалютами, та він сказав, що більшість блокчейн-мереж витрачають багато часу на те, щоб їх ніхто не атакував. За словами колишнього керівника Google, на ці заходи марно витрачають колосальні кошти.

Хоча Шмідт володіє криптовалютами, та він не назвав конкретні монети, в які він інвестував.

Останніми роками ринок криптовалют привертає все більше уваги. Великі технологічні компанії та технологічні експерти обговорюють потенційний вплив блокчейн-технології та криптовалют на світову економіку.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить близько 2 трлн доларів, що значно нижче історичного максимуму в 3 трлн доларів, який зафіксували в листопаді 2021 року.