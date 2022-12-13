Експерти передбачають, що в рамках передпродажу вартість Metacade може зрости втричі

Metacade — це абсолютно нова платформа метавсесвіту, яка об’єднує любителів Рlay-to-Еarn, а також пропонує захоплюючі можливості у просторі Web3 та GameFi. Зараз саме почався передпродаж її нативного токена MCADE, тому багато інвесторів очікують великих прибутків.

Сам проєкт має гарні шанси на успіх у Web3 і планує значно розширитися. Metacade охоплює кілька ключових сфер технологічного прогресу та пропонує цілу низку переваг членам своєї спільноти. У підсумку, Metacade пропонує багато цінності, якою можуть скористатися безліч людей, і затяті трейдери стверджують, що протягом найближчих тижнів вартість токена MCADE може зрости втричі. Та наскільки реально може збільшитися Metacade? Давайте поглянемо!

GameFi: розширює межі ігор

Термін GameFi поєднує в собі «ігри» та «фінанси». Це новий сектор, який відкрила блокчейн-технологія. Крім того, тут вдалося поєднати ігри та заробіток завдяки постійному накопиченню ліквідності всередині ігрових економік. Це те, з чим застарілі ігри просто не можуть зрівнятися.

GameFi — це швидкозростаючий сектор блокчейн-технології. Інтегровані торгові майданчики формують основу повнофункціональної внутрішньоігрової економіки, де користувачі можуть купувати та продавати цифрові активи, щоб отримати доступ до ігрових функцій і кастомізованих елементів. Окрім того, тут гравці можуть заробляти під час гри.

Зараз ми спостерігаємо, що все більше інноваційних розробників переходять на створення своїх ігор в мережі. Забігаючи наперед, скажу, що, за прогнозами, індустрія GameFi зросте ще більше. На даний момент ігри є багатомільярдною індустрією , і понад 3 млрд людей у всьому світі називають себе геймерами. Тепер усі вони мають доступ до ігор, які приносять винагороду у вигляді цифрової валюти.

Процес купівлі-продажу є природним генератором ліквідності для GameFi-платформ, оскільки вони працюють на блокчейні. Цю ліквідність можна використати, щоб заплатити гравцям за час, який вони проводять за грою. Незалежно від того, чи отримують користувачі винагороди в токенах за вдосконалення власних навичок, за проходження рівнів або за перемогу над суперниками, сектор Рlay-to-Еarn активно приваблює геймерів по всьому світу.

Цінність віртуальної реальності

Прямо зараз метавсесвіт є осередком технологічного розвитку. Існує ціла низка віртуальних світів, деякі з них призначені для відпочинку, інші — для роботи. Переважно їх створюють, щоб розмістити тут купу ігор з відкритим світом, де гравці можуть повністю зануритися в захоплююче цифрове середовище.

Блокчейн-ігри та метавсесвіт йдуть рука об руку. Цифрові активи, якими можна володіти, забезпечують більший рівень контролю з боку користувача, а сам метавсесвіт дає користувачам неможливий раніше імерсивний рівень. Ці характеристики поєднуються, щоб створити майже реальні ландшафти, де гравці можуть досліджувати, шукати пригод та — завдяки блокчейн-технології — заробляти кошти.

Схоже, одним із лідерів такого майбутнього стане Metacade . Платформа Metacade створює багатий метавсесвіт, який пропонує цілу низку аркадних Р2Е-ігор, а також має деякі унікальні переваги. Цей проєкт, по суті, керується спільнотою та прагне надавати безліч корисних сервісів, які можуть допомогти розширити світ GameFi та Web3.

Що ж таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це Web3-платформа, яка позиціонує себе як єдиний простір для P2E-ігор та Web3. Її можна назвати своєрідною онлайн-аркадою для криптоентузіастів. Звичайно, замість того, щоб мати лише одну гру, Metacade збирається надавати цілу низку ігор. І що ще цікавіше, деякі з цих ігор плануватимуть і розроблятимуть користувачі Metacade.

Окрім пропозиції різноманітних Р2Е-ігор у Metacade, цей проєкт пропонує користувачам унікальні можливості для заробітку. Metacade прагне заохочувати безперервне зростання GameFi-сектору, тому в роботі з найсучаснішими Р2Е-іграми буде орієнтуватися на спільноту.

Простіше кажучи, користувачі зможуть поділитися знаннями про їхні улюблені ігри, наприклад, дати поради про те, як покращити свої результати або максимізувати потенціал прибутку. У таких випадках Metacade буде давати користувачам винагороди за те, що вони діляться інформацією та взаємодіють зі спільнотою.

Особлива роль в GameFi

Спільнота Metacade також отримує доступ до деяких унікальних можливостей для працевлаштування. Кращі майбутні GameFi-ігри будуть рекламувати позиції для тестування в метавсесвіті Metacade, шукаючи любителів GameFi та вихідців із Web3, щоб ті займалися пошуком багів та писали відгуки.

Це буде чудова можливість отримати доступ до найпопулярніших ігор до їхнього офіційного запуску. Спільнота Metacade може грати в ці ігри та заробляти токени MCADE в якості винагороди за послуги, які вони надають командам розробників ігор.

Збільшення рівня інновацій

У Metacade також є функція, яка дозволить найкращим інноваторам GameFi-сектору запускати свої проєкти в Web3. Фінансування є невід’ємним аспектом процесу розвитку. Щоб можна було повністю розкрити потенціал ігор та реалізувати базові ідеї, які хочуть бачити в них геймери, фінансування на ранніх стадіях має вирішальне значення.

Програму Metagrants розробили, щоб допомогти розробникам ігор у цьому процесі. Члени спільноти вирішуватимуть, які ігрові пропозиції їм найбільше хотілося б бачити, і зможуть проголосувати та обрати одного переможця, який отримає грант у рамках цієї програми. Таким чином, спільнота Metacade буде безпосередньо впливати на майбутнє індустрії GameFi, адже вонии вже на ранніх етапах зможуть взаємодіяти з інноваційними розробниками та протягнути їм руку допомоги в процесі розробки.

Чому саме Metacade (MCADE) має такий високий потенціал?

На даний момент ціна токена MCADE занижена, дуже занижена. Нещодавно розпочався передпродаж цього токена, тому перші інвестори мають чудову можливість отримати солідні прибутки, адже цей новітній метавсесвіт постійно зростає.

Цей проєкт займає міцну позицію на стику технологічних секторів, які постійно розширюються. У період з 2016 по 2021 рік загальна кількість власників криптовалюти зросла з менше ніж 5 мільйонів до майже 300 мільйонів . Тобто лише за 5 років їхня кількість зросла в 59 разів.

За цей час в деяких ключових сферах криптогалузі відбулися серйозні технологічні покращення. Екосистеми dApp, зокрема Ethereum і Solana, покращили швидкість транзакцій, а це є серйозним внеском у майбутнє Web3. Metacade прагне обслуговувати користувачів Web3 кількома основними способами, об’єднуючи спільноту та забезпечуючи криптовалютні винагороди.

Прогноз ціни на MCADE

Metacade пропонує безліч дивовижних можливостей, тому, схоже, цей проєкт стане головним гравцем у метавсесвіті. Незалежно від того, чи йдеться про інноваційні децентралізовані додатки ( dApps ), які сприяють технологічному розвитку через метавсесвіт, чи про надання геймерам ексклюзивних можливостей для заробітку завдяки низці аркадних ігор, проєкт Metacade є по-справжньому масштабним.

Передпродаж токена MCADE нещодавно почався, і до цього проєкту прагнуть долучитися криптоінвестори з усього світу. Експерти-трейдери очікують, що він зросте десь на 100-200%, а деякі кажуть, що, можливо, навіть більше. Одне можна сказати напевно: вартість токена MCADE наразі занижена, у рамках передпродажу він коштує лише 0,008 долара США. Враховуючи усю ту цінність, яку пропонує цей проєкт, в найближчі роки він зможе конкурувати з найбільшими глобальними GameFi-платформами.