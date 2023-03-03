Експерти з оптимізмом дивляться на цінові прогнози для Metacade та EOS на 2023-2030 роки

Інвестори крипторинку хочуть, щоб важкий 2022 рік залишився позаду. Як тільки з’явилися перші ознаки того, що, можливо, ведмежий ринок послаблюється, інвестиційні кола звернули дивитися по сторонах та шукати наступний великий проєкт, що дозволить максимізувати їхні прибутки від криптовалют цього року та в довгостроковій перспективі.

Хоча EOS значно впав після своїх максимумів 2018 року, та є ті, хто вважають, що цей проєкт тепер може піднятися в рейтингах, і є декілька цінових прогнозів для EOS, які відображають таку зміну настроїв.

Однак є новий руйнівний GameFi-проєкт, який робить зараз багато галасу в інвестиційному світі. Metacade привертає до себе увагу інвестррів, і ті, хто шукають прибутки, долучаються до його передпродажу, який зараз саме в розпалі, сподіваючись зайняти собі місце на цікавому атракціоні, на якому будуть кататися власники його монет.

Metacade може очолити відродження ринку, адже його передпродаж майже завершився

З самого початку Metacade привернув увагу інвесторів завдяки своїй видатній технічній документації, яку опублікували у 2022 році. У ній викладено план, згідно з яким Metacade може стати справжнім центром GameFi-руху, який, за прогнозами багатьох аналітиків, спостерігатиме вибухове зростання в найближчі роки.

Таке збудження призвело до масового зацікавлення передпродажем проєкту: лише за 14 тижнів вдалося зібрати вражаючі 8,3 млн доларів. Відтоді обсяги інтересу практично не зменшуються, ця сума продовжує збільшуватися, і нині проходить п’ятий етап передпродажу.

Що таке Metacade?

Metacade — це проєкт колосальних масштабів, який має переконливі плани зробити революцію в ігровому секторі та трансформувати цей простір. Створюючи віртуальну P2E-аркаду, проєкт прагне створити універсальну ігрову платформу для геймерів, де вони зможуть отримати максимальну віддачу від свого улюбленого хобі та можливість заробити на цьому прибутки.

Створюючи найбільшу в світі P2E-аркаду, Metacade закладає підґрунтя, щоб стати лідером GameFi-ринку на довгі роки. Завдяки сильній орієнтації на спільноту, а також вигідним винагородам, що сприяють подальшому зростанню, платформа, схоже, має все необхідне, щоб швидко розширюватися протягом 2023 року та надалі.

Як працює Metacade

Роботу Metacade забезпечує токен MCADE, який функціонує як валюта екосистеми. Він використовується в розширеній системі винагород, що дозволяє геймерам заробляти, граючи в ігри всіх видів. Це означає, що незалежно від того, хочуть гравці грати наодинці, в компанії з друзями чи взяти участь в змагальних турнірах спільноти, щоб позмагатися з кращими, Metacade охопить всіх учасників.

Також токен MCADE підтримує стейкінг, тобто інвестори мають значний стимул, щоб тримати його тривалий час. Пропозиція токенів становить лише 2 мільярди, винагороди за стейкінг виплачуються в стейблкоїнах (щоб уникнути збільшення циркуляційної пропозиції), тому власники токенів ретельно враховуються, коли розробляються функції токена на платформі.

Чи зможе EOS відновити свої максимуми 2017 року?

EOS переживає кілька болісних років, і хоча про цей проєкт колись багато писали в новинах крипторинку, та відтоді він втратив більшу частину того імпульсу, що мав колись. Через проблеми, пов’язані із забороненими адресами та врегулюванням з SEC питань шахрайства з ICO, проєкт значно втратив свою привабливість, і це вже деякий час позначається на більшості цінових прогнозів для EOS.

Деякі експерти стверджують, що, на їхню думку, зараз ідеальний час для EOS почати повільно повертатися до своїх попередніх максимумів, і якщо проєкт зможе відновити імпульс, може статися так, що його ціна зреагує відповідно на підвищений рівень оптимізму.

Ціновий прогноз для Metacade

У той час як ціновий прогноз для EOS є консервативним, про Metacade такого зовсім не скажеш. Оскільки в другій половині 2023 року проєкт має випустити декілька релізів, можна очікувати, що збільшення кількості користувачів створить великий попит на токени MCADE. Зважаючи на високу привабливість цього проєкту, очікується, що коли токен стане доступним для широкого загалу, ціна MCADE зросте приблизно в 50 разів — аж до 1 долара.

Ймовірно, кількість користувачів зростатиме ще багато років, тому вартість MCADE в 7 доларів у 2025 році і 15 доларів наприкінці 2030 року — схоже, це той мінімум, який більшість інвесторів очікують від цього проєкту.

Ціновий прогноз для EOS

Якщо зараз EOS знаходиться на дні, то, безумовно, всі цінові прогнози для нього будуть більш позитивними, ніж були останнім часом. Якщо проєкт зможе охопити деякі способи корпоративного використання, що з’являються на ринку, то внаслідок відновлення інтересу ціна токена EOS в 2023 році може зрости до 2 доларів.

Якщо він зможе зберегти цей імпульс, ймовірно, ми побачимо, що ціна EOS продовжить зростати і до 2025 року сягне 4 доларів, а до 2030 року, можливо, підніметься навіть до грандіозних 10 доларів.

Metacade загалом є кращим інвестиційним вибором

Можливо, на EOS чекає ще кілька позитивних моментів, більше, ніж було в минулому, та все одно його прибутки залишаються дуже скромними порівняно з тим високим потенціалом великих здобутків, які має проєкт Metacade.

З огляду на обмежену кількість токенів MCADE, що доступні в рамках передпродажу, і на те, що все більше інвесторів заходить в проєкт, а токени активно розпродаються на кожному етапі, стає зрозуміло, що можливість придбати цю потенційно грандіозну інвестицію незабаром зникне.