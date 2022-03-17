Отримавши 1,5 мільйони доларів від компанії Morningstar Ventures, яка інкубувала Itheum через свій інкубатор Elrond Dubai, Itheum зараз має ще більше фінансування, адже скоро повинен відбутися його запуск. Цього разу кошти надійшли від Elrond Foundation, Mechanism Capital, Ascensive Assets, Woodstock, Skynet EGLD Capital, ZBS Capital, MHC Digital Finance та Spark Digital Finance.

У криптопросторі продовжується ажіотаж довкола Itheum завдяки його проєкту брокерських даних для Web3. Цей проєкт привернув увагу кількох відомих венчурних компаній та інвесторів, які і виділили на нього кошти.

Нові інвестиції надходять одразу після підписання партнерської угоди з Elrond, адже Itheum намагається стати частиною екосистеми завдяки панелі запуску Majar Launchpad.

Засновник Itheum Марк Пол так прокоментував новину про залучення нових інвестицій:

«Для Itheum це були цікаві кілька місяців, і наша технологія даних для Web3 створила унікальну, корисну пропозицію для відкритого децентралізованої метавсесвіту. У той час, коли світ переймається централізацією та використанням даних, Itheum надає таку необхідну можливість для змін. І наше бачення поділяють дивовижні інвестори, з якими ми будемо раді пройти цей шлях».

Itheum зібрав понад 4 мільйони доларів

Окрім раніше зібраних коштів, Itheum зараз отримав 4 мільйони доларів, і це дозволить команді, яка стоїть за цим проєктом, придумати, як краще володіти особистими даними та торгувати ними в метавсесвіті.

Itheum прагне, щоб користувачі могли використовувати свої особисті дані як активи, і це стане можливим завдяки блокчейн-технології Elrond, що пошириться на весь Інтернеті, і тоді можна буде створювати «пов’язаний з людиною» аватар даних для використання в метавсесвіті. Дозволяючи користувачам додавати рівень метаданих до своїх аватарів метавсесвіту, Itheum покращує користувацький досвід під час роботи Web3 і разом з тим дає можливість отримаувати прибутки користувачам із метавсесвіту.