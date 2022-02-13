Починаючи з вересня минулого року EOS (EOS) переживає значну тенденцію до зниження. Монета трохи ожила, але загальний прогноз залишається ведмежим. Була певна надія, що зростання останніх днів може спровокувати тривалий підйом, але цього не сталося. Розглянемо деякі ключові моменти:

На момент виходу статті EOS (EOS) просів майже на 8% за останні 24 години і торгувався приблизно за 2,38 долара.

Однак протягом останніх двох тижнів монета зросла майже на 40%.

Незважаючи на такий стрибок, важливі індикатори показують, що EOS (EOS) досі залишається на ведмежому ринку.

Джерело даних: Tradingview.com

Коли спадний тренд EOS (EOS) зробить розворот?

Щоб EOS (EOS) зміг зробити вирішальний прорив угору, потрібно, щоб токен демонстрував стійкий приріст протягом тривалого періоду часу. Здається, позначка в 3 долари є важливою зоною опору. Наприкінці минулого року ми спостерігали, як EOS (EOS) дійсно піднявся вище цього рівня, але він не зміг утримати прибутки.

Деякі аналітики стверджують, що, якщо EOS (EOS) прагне розпочати бичачий забіг, для нього критично важливо піднятися вище 3 доларів. До того ж, показники RSI є нейтральними, а це свідчить про те, що існує достатній потенціал для зростання токена.

На момент написання статті токен EOS (EOS) торгувався за 2,62 долара. До 3 доларів ще далеченько, але він може подолати цей шлях.

Чому варто придбати EOS (EOS)?

Є сотні криптоактивів, які мають бути у вашому портфелі, і EOS (EOS) є одним із них. Ця платформа позиціонується як завершений пакет розробок для DApp.

Він просто надає розробникам інструменти для створення та розгортання інноваційних децентралізованих програм. На даний момент ринкова капіталізація EOS (EOS) становить близько 2,3 мільярда доларів. Тому це гідний варіант для інвестицій, який має великий потенціал для довгострокового зростання.