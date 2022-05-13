Після нещодавнього спаду ринок криптовалют повільно відновлюється, і за останні 24 години його ринкова капіталізація зросла на понад 100 млрд доларів.

Цей тиждень був важким для ринку криптовалют, однак у четвер ситуація змінилася. За останні кілька днів ринок втратив майже 400 млрд доларів.

Проте за останні 24 години настрої покращилися, і за цей період ринок зріс на понад 11%. Загальна ринкова капіталізація криптовалют на даний момент становить 1,3 трлн доларів.

Біткоїн залишається лідером ринку і знову торгується вище 30 000 доларів. За останню добу години він здорожчав на понад 8%.

Ether, друга за розміром ринкової капіталізації криптовалюта, також піднялася більш ніж на 8% за останні 24 години. Зараз він торгується вище 2000 доларів і найближчими годинами чи днями може підвищитися ще більше.

Криза Terra негативно позначилася на настроях ринку. Але оскільки блокчейн Terra зараз офіційно призупинили, можливо, ринок почне відновлюватися найближчими днями.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік ETH/USD залишається ведмежим попри стабільні позитивні показники Ethereum. Ethereum ще не повністю оговтався від ведмежого тренду, який негативно впливав на його ціну останніми тижнями.

Лінія MACD знаходиться нижче нейтральної зони. Однак цей показник покращується і може увійти в позитивну зону, якщо бики й далі будуть контролювати ринок.

14-денний RSI на рівні 40 свідчить, що ETH більше не знаходиться в зоні перепроданості. На момент виходу статті ETH торгувався за 2069 доларів. Якщо монета продовжить зростати, то до кінця дня вона може подолати перший важливий рівень опору в 2180 доларів.

Якщо цей бичачий забіг буде тривалим, протягом наступних кількох годин або днів ETH може перевищити другий важливий рівень опору на позначці в 2308 доларів.

Однак, якщо ведмеді відновлять контроль над ринком, ETH може втратити рівень підтримки в 2000 доларів. Ether повинен з легкістю відстояти свою ціну вище другого важливого рівня підтримки в 1890 доларів.