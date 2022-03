Загалом ринок криптовалют на даний момент не схильний до ризику. Наразі спостерігається значне коливання цін на ринку, а загальна тенденція на ринку залишається ведмежою. Ethereum Classic (ETC) є однією з тих монет, які постраждали від цих настроїв, і, здається, зараз монета має дуже незначний бичачий імпульс. Розглянемо деякі важливі моменти:

ETC наразі вдається утримувати цінову дію вище рівня підтримки в 25 доларів.

На даний момент токен торгується за 26,56 долара, тобто за останні 24 години він практично не зазнав змін.

Незважаючи на це, ETC залишається дуже вразливим до тиску продажів.

Джерело даних: Tradingview

Куди далі буде рухатися ціна Ethereum Classic (ETC)?

Якщо проаналізувати цінову дію за останні кілька днів, побачимо, що ETC торгується в межах симетричного трикутника. Це означає, що практично монета коливається між зоною підтримки та опору. Таким чином, навіть якби ETC і зміг почати рухатися по висхідній траєкторії, скоріше за все, на рівні 28 доларів монета б зупинилася і повернулася б до рівня підтримки в 25 доларів.

Саме тому ми вважаємо, що зараз дуже слабкий бичачий імпульс. Навіть незважаючи на симетричний трикутник на графіку, ETC залишається дуже вразливим до тиску продажів. З огляду на поточну волатильність ринку, було б нерозумно очікувати, що найближчими днями ETC утримає рівень підтримки в 25 доларів. На нашу думку, єдиний спосіб розірвати симетричний трикутник – це якщо ETC почне рухатися вниз.

Чому все-таки варто придбати Ethereum Classic?

Зазвичай більшість інвесторів не хочуть купувати монети, які, здається, вийшли на плато, або монети, які, схоже, не мають достатнього приросту. Проте, зрештою, для криптоінвесторів важлива саме довгострокова перспектива.

Хоча зараз Ethereum Classic (ETC), очевидно, з потугами намагається зростати, але в середньостроковій та довгостроковій перспективі монета все одно буде приносити прибутки своїм інвесторам.