Протягом останнього місяця Ethereum Classic (ETC) продемонстрував досить вражаючі результати. Монета змогла піднятися від своїх річних мінімумів і встановила абсолютно новий рекордний річний максимум. У якийсь момент вона навість намагалася подолати позначку в 60 доларів, і було величезним досягненням. Однак відтоді ETC впав. Розглянемо деякі важливі моменти:

За останні тижні монета сягнула максимуму в 54 долари, і зараз вже втратила близько 20% своєї вартості.

Окрім того, ETC намагається знайти підтримку для зростання і продовжує торгуватися боком.

Існує реальний ризик, що відбудеться розворот тенденції цієї монета, а це може підштовхнути ціни ще більше вниз.

Джерело даних: Tradingview

Чи наближається розворот тренду для Ethereum Classic (ETC)?

Нещодавній висхідній тенденції ETC значною мірою сприяли майнери Ethereum, які купують монету в очікуванні Ethereum 2.0. Дійсно, якщо проаналізувати прогрес ETH і ETC, стає зрозуміло, що попит на ETH значно сприяв зростанню Ethereum Classic.

Наприклад, з середини березня ETH переживав серйозний бичачий тренд і зріс приблизно на 30%. За той же період ETC здорожчав майже на 80%. По суті, ETC випередив ETH вдвічі. Але цей висхідний тренд змінює свій напрям і робиться це досить швидко.

Незважаючи на підйом, ETC не зміг подолати 200-денну SMA. Більше того, відстань між 50- (ETC зараз знаходиться вище цього рівня) і 200-денною SMA дуже велика. Зазвичай це вказує на сповільнення бичачого імпульсу. Ми очікуємо, що ETC різко впаде, і як тільки він проб'є підтримку на рівні 38 доларів, варто очікувати подальше падіння.

Чи варто купувати ETC?

Наразі здається, що монета втратила свій потенціал росту. Навряд чи ви захочете купувати актив, на який очікує розворот тенденції.

Чудовою ідеєю було б почекати десь близько тижня. Якщо токен проб'є позначку в 38 доларів, настане період розпродажу, і після якого ціна консолідується. Тоді буде найкращий час для купівлі.