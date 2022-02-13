До цього моменту лютий був позитивним для Ethereum (ETH) . Монета піднімається від січневих мінімумів, і їй навіть вдалося подолати важливу позначку в 3000 доларів. Імпульс все наростав, та раптом ETH відкотився і знову опустився нижче 3000 доларів. Розглянемо деякі важливі моменти:

Цього року ETH сягнув мінімуму близько 2100 доларів, а потім у лютому токен виріс і навіть піднявся до 3800 доларів.

Але через відкат крипторинку, який ми спостерігали, ETH опустився нижче 3000 доларів і різко пішов вниз.

На момент виходу статті монета, яка має величезну капіталізацію, торгувалася за 2878 доларів, тобто за день знизилася майже на 7%.

Джерело даних: Tradingview

Аналіз ціни Ethereum (ETH): чи зможе він повернутися до 3500 доларів

Нещодавній відкат його ціни був очікуваним і не став сюрпризом. Для ринків звична справа рухатися вбік. Незважаючи на нещодавнє падіння, Ethereum (ETH) досі зберігає бичачий тренд.

Після того як монета впала майже до 2000 доларів, спостерігалося солідне зростання, і під час лютневого зростання монета майже сягнула позначки в 4000 доларів. Та потім ETH впав до 2800 доларів. Ми очікуємо, що ETH консолідується біля цієї ціни, і найближчими днями знову відновиться до 3500 доларів.

Однак існує ризик розвороту тенденції. Зрештою, ETH зріс більше ніж на 50% від січневих мінімумів. Можливо, буде міні-корекція цього бичачого сплеску, перш ніж монета знову підніметься.

Чи варто зараз купувати Ethereum (ETH)?

Так, варто прямо зараз подумати про тем, щоб придбати Ethereum. Цілком ймовірно, що монета більше ніколи не опуститься до таких рівнів. Зрештою, найближчими місяцями настрої покращаться, і ETH буде зростати. Якщо плануєте придбати токен і тримати його хоча б рік, то зараз саме час купувати цю криптовалюту.