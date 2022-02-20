Ми знаємо, що на початку лютого весь криптовалютний ринок різко відновився. Одним із ключових гравців став Ethereum (ETH) , який в певний момент навіть наблизився до позначки в 4000 доларів. Але потім сталося різке падіння. Що ще більш важливо, ETH впав нижче важливої зони підтримки в 2800 доларів. Отож, як далеко можуть зайти ведмеді? Розглянемо основні моменти:

На момент виходу статті ETH торгувався на рівні 2734 доларів, тобто за останні 24 години він знизився на 5%.

Окрім того, ETH впав нижче важливої 20-денної експоненціальної ковзної середньої.

Цілком ймовірно, що найближчими днями монета знизиться до своєї наступної підтримки в 2400 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Ethereum (ETH): аналіз і ціновий прогноз

Зараз на крипторинку існують великі системні ризики через напруженість між Україною, Заходом і Росією. Ймовірно, найближчими тижнями розпочнеться період надзвичайної волатильності ринку, принаймні, доки не завершиться ця криза.

З цієї причини дуже важко робити точні технічні прогнози, адже над ринком загрозливо висять такі величезні системні ризики. Однак, принаймні, зараз ведмеді контролюють ситуацію з Ethereum на ринку.

Очікується, що монета впаде до 2400 доларів, а потім бики спробують знайти достатній попит для значного імпульсу. Більше того, ETH й досі торгується нижче своїх 20- та 200-денних експоненціальних ковзних середніх, що свідчить про його слабкість. Індекс відносної міцності також показує ведмежий прогноз.

Чи вартий зараз Ethereum (ETH) вашої уваги?

З огляду на короткостроковий ведмежий прогноз, зараз, напевно, не найкращий час, щоб купувати Ethereum (ETH) . У вас будуть ще кращі шанси придбати цю монету з дуже гарною знижкою, адже очікується, що її ціна впаде ще більше.

Ціна в 2400 доларів буде ідеальною точкою входу як для короткострокових, так і для довгострокових інвесторів. Короткострокові інвестори можуть вийти, як тільки ETH зросте до 2800 доларів.