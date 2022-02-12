Ключові моменти:

Ethereum і Binance є одними з найбезпечніших альткоїнів на ринку.

Вони обидва мають все необхідне, щоб зростати у 2022 році.

Цього року Ethereum має перевагу, бо завершує перехід на Eth2.0.

Ethereum — перша мережа блокчейн, яка дозволяє здійснювати транзакції з криптовалютою без посередників у будь-якій країні світу. Також ця платформа підтримує смарт-контракти і надає розробникам і підприємцям доступ до цифрових грошей. При цьому зберігає децентралізацію, так що жодна організація не може знищити цей проєкт з відкритим кодом. Це програмований блокчейн, який також можна використати для транзакцій біткоїну. Все це робить його чудовим інструментом у цифровому світі, адже можна робити все, що завгодно, зокрема купувати товари з різних додатків або на вебсайтах; окрім того, Ethereum підтримує різні програми, як-от ігри та фінанси.

Binance Coin (BNB) — це криптовалюта, якою сплачують комісії на біржі Binance. Цю монету можна використовувати різними способами, зокрема можна зробити інвестиції на кількох платформах, наприклад, в акції або ETF на додаток до інших активів, як-от позики, забезпечені цією криптовалютою. Також токен підтримує певні програми, де користувачі можуть розділити рахунки, щоб самостійно не платити за дорогі операції. Окрім того, токен BNB підтримує кредити, перекази та розваги, наприклад, можна придбати квитки онлайн.

Який із цих активів краще купити?

І Ethereum, і Binance будуть чудовими інвестиціями. У них величезні потенціали, і це одні з найбезпечніших альткоїнів на ринку.

Проте цьогоріч Ethereum має багато новин, тому може затьмарити Binance Coin. Одним із ключових факторів, які, ймовірно, будуть сприяти його зростанню, є те, що трохи пізніше цього року завершиться перехід на Ethereum 2.0.

Ethereum 2.0 покращить масштабованість Ethereum, а ціни на газ стануть набагато нижчими, ніж були раніше. Завдяки дефляційним заходам Ethereum попит на ETH з часом буде збільшуватися.

Усе це, а також зростаючий бичачий імпульс на загальному ринку можуть призвести до того, що цього року ціни на Ethereum піднімуться до нових максимумів.