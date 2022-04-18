Ethereum проти Cardano: який актив краще придбати?

Ethereum і Cardano є одними з найвідоміших блокчейнів у криптогалузі. Окрім того, вони є одними з найбільших, зокрема ринкова капіталізація Ethereum становить понад 351 мільярд доларів. Ринкова вартість Cardano складає більше 28 мільярдів доларів, і за розміром ця монета займає восьму сходинку світового рейтингу. Нижче ми порівняємо Ethereum та Cardano і визначимо, який з цих активів краще придбати.

Аргументи на користь Ethereum

Ethereum — це динамічний блокчейн-проєкт, за допомогою якого люди можуть створювати всі можливі типи децентралізованих додатків (dApps). Деякі з найпопулярніших dApps належать до галузі децентралізованих фінансів (DeFi), невзаємозамінних токенів (NFT) та ігрової індустрії.

Існує декілька причин, чому краще придбати Ethereum, аніж Cardano. По-перше, його бренд впізнає більше людей, адже це одна з перших криптовалют, яку створили. Таким чином, це друга за популярністю криптовалюта після біткоїну.

По-друге, він має найбільшу екосистему в блокчейн-індустрії. Загальна заблокована вартість (TVL) його DeFi-додатків становить понад 120 мільярдів доларів, а це означає, що він є лідером і займає понад 52% цього ринку. Більше того, Ethereum займає значну частку ринку в секторі невзаємозамінних токенів (NFT) та ігрової галузі. Деякі з найпопулярніших платформ цих секторів використовують Ethereum, наприклад, OpenSea, Bored Ape Yacht Club та Decentraland.

І нарешті, Ethereum здійснює перехід на механізм proof-of-stake (PoS). Злиття поточного Ethereum і ланцюга Beacon відбудеться в третьому кварталі цього року, і завдяки цьому кроку мережа перейде на швидший proof-of-stake. Тут ви дізнаєтесь, як купити Ethereum .

Аргументи на користь Cardano

У цій частрині порівняльного аналізу Ethereum та Cardano розглянемо останній з цих двох проєкт. Cardano — це схожий на Ethereum блокчейн-проєкт, який пропонує високі швидкості та менші комісії за транзакції. На відміну від Ethereum, його створили за допомогою механізму консенсусу proof-of-stake (PoS).

Хоча Ethereum має більшу екосистему, але існує кілька причин, чому деякі аналітики вважають, що краще інвестувати в Cardano. По-перше, це відносно нова платформа, яка має мільйони шанувальників по всьому світу. Дійсно дані про цю мережу свідчать, що Cardano має одні з найактивніших власників токенів на ринку.

По-друге, оскільки Cardano є більш молодою платформою, на думку аналітиків, у нього буде довший шлях до успіху, аніж в Ethereum. Експерти вважають Ethereum зрілою платформою, зростання якої буде обмеженим.

По-третє, екосистема Cardano постійно розвивається, і кількість розробників, які використовують її, зростає. Серед найпопулярніших додатків в цій екосистемі згадаємо SundaeSwap і MinSwap. Дізнайтеся, як купити Cardano .

Cardano проти Ethereum

На мою думку, Ethereum стане кращою інвестицією, аніж Cardano, цьому сприяє його потужна екосистема та поточний перехід на Ethereum 2.0. Завдяки більш швидкому і дешевому Ethereum розробникам не потрібно буде шукати альтернативні мережі.