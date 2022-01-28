Ethereum проти Solana: Куди краще інвестувати?
Перспективи Ethereum на 2022 рік виглядають набагато краще
У 2021 році і Solana (SOL), і Ethereum (ETH) показали чудові результати. Криптовалюта Solana завершила рік з прибутком у 10 000%, а Ethereum зріс майже на 1000% на кінець року.
Хоча наразі відбувається корекція обох цих монет, існує ймовірність, що одного дня ця ситуація зміниться.
Чому Ethereum виграє
Якщо порівнювати ці дві криптовалюти, є великі шанси, що цього року Ethereum може затьмарити Solana. На підтвердження цьому є декілька факторів. Для початку, протягом останніх 6-7 місяців репутація Solana зазнала значного удару.
Причиною цьому стали часті перебої в мережі, які поставили під сумнів децентралізацію мережі. На відміну від 2021 року, коли щодо Solana лунало багато оптимістичних прогнозів, зараз цій криптовалюті може бути важко зберегти свій імпульс 2021 року у 2022 році.
Зі свого боку, Ethereum має гарні здобутки цього року. Один з них полягає в тому, що завдяки проблемам, з якими зіштовхується Solana, репутація Ethereum зросла. Саме тому, можливо, збільшиться кількість Dapps протягом року.
До того ж, скоро Ethereum завершить перехід на Ethereum 2.0. Перші кроки на шляху до переходу від Proof-of-Work до Proof-of-Stake зробили ще у 2020 році, і зараз багато робиться для цього; деякі з цих кроків є досить революційними.
Наприклад, завдяки лондонському форку, який відбувся 5 серпня 2021 року, Ethereum став дефляційним. Це велика подія, адже це означає, що чим більше буде поширюватися Ethereum, тим більше будуть спалювати Ether. Якщо спиратися на приклади інших дефляційних криптовалют, як-от BNB, то цей фактор свідчить, що Ethereum покаже чудові результати, як тільки ринок знову стане бичачим.
У той же час Ethereum 2.0 позбавляється від більшості проблем, з якими Ethereum бореться роками, головною серед яких є масштабованість. Завдяки цьому впровадження криптовалюти може пришвидшитися, і це ж позначиться і на ціні ETH.