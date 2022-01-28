Ethereum проти Solana: Куди краще інвестувати?

Перспективи Ethereum на 2022 рік виглядають набагато краще

У 2021 році і Solana ( SOL ), і Ethereum ( ETH ) показали чудові результати. Криптовалюта Solana завершила рік з прибутком у 10 000%, а Ethereum зріс майже на 1000% на кінець року.

Хоча наразі відбувається корекція обох цих монет, існує ймовірність, що одного дня ця ситуація зміниться.

Чому Ethereum виграє

Якщо порівнювати ці дві криптовалюти, є великі шанси, що цього року Ethereum може затьмарити Solana. На підтвердження цьому є декілька факторів. Для початку, протягом останніх 6-7 місяців репутація Solana зазнала значного удару.

Причиною цьому стали часті перебої в мережі, які поставили під сумнів децентралізацію мережі. На відміну від 2021 року, коли щодо Solana лунало багато оптимістичних прогнозів, зараз цій криптовалюті може бути важко зберегти свій імпульс 2021 року у 2022 році.

Зі свого боку, Ethereum має гарні здобутки цього року. Один з них полягає в тому, що завдяки проблемам, з якими зіштовхується Solana, репутація Ethereum зросла. Саме тому, можливо, збільшиться кількість Dapps протягом року.

До того ж, скоро Ethereum завершить перехід на Ethereum 2.0 . Перші кроки на шляху до переходу від Proof-of-Work до Proof-of-Stake зробили ще у 2020 році, і зараз багато робиться для цього; деякі з цих кроків є досить революційними.

Наприклад, завдяки лондонському форку, який відбувся 5 серпня 2021 року, Ethereum став дефляційним . Це велика подія, адже це означає, що чим більше буде поширюватися Ethereum, тим більше будуть спалювати Ether. Якщо спиратися на приклади інших дефляційних криптовалют, як-от BNB, то цей фактор свідчить, що Ethereum покаже чудові результати, як тільки ринок знову стане бичачим.

У той же час Ethereum 2.0 позбавляється від більшості проблем, з якими Ethereum бореться роками, головною серед яких є масштабованість. Завдяки цьому впровадження криптовалюти може пришвидшитися, і це ж позначиться і на ціні ETH.