Ethereum проти Solana: що краще обрати з-поміж ETH і SOL

Ethereum і Solana – це провідні блокчейн-проєкти, за допомогою яких розробники можуть створювати децентралізовані додатки (dApps) для всіх галузей. Сукупна ринкова капіталізація ETH і SOL становить понад 390 мільярдів доларів, причому Ethereum займає більшу частку. У цій статті ми порівняємо Ethereum та Solana і визначимо, який з цих активів краще придбати.

Аргументи на користь Ethereum

Дані стосовно Ethereum

Ринкова капіталізація: 353 мільярди доларів.

Загальна заблокована вартість: 115 мільярдів доларів.

Архітектура: Proof-of-work (PoW).

Прибутковість з початку року: -22%.

Як купити Ethereum .

Існує декілька причин, чому інвестори Ethereum вірять у цю платформу. По-перше, це один з найвідоміших брендів в індустрії блокчейну. Якщо говорити про впізнаваність бренду, його обігнав лише біткоїн, який стоїть на першому місці. Тому інвестори вважають, що завдяки цьому фактору чим більше буде зростати криптогалузь, тим більше інвестицій надходитиме в цей проєкт.

По-друге, протягом багатьох років ціна Ethereum активно піднімалася. Вартість цього активу зросла з менше ніж 10 доларів до понад 3000 доларів, а це один із найкращих показників за всю історію криптогалузі. По-третє, ця мережа зберігає за собою солідну частку ринку, навіть незважаючи на значну конкуренцію з боку таких компаній, як Solana, Avalanche та Cardano.

По-третє, Ethereum – це динамічна платформа, яка постійно зазнає змін. Після успішного запуску моделі proof-of-work (PoW) розробники переходять на платформу proof-of-stake (PoS). У липні має відбутися злиття ланцюгу Beacon Chain з поточною платформою.

Як результат, мережа стане значно швидшою та дешевшою, і в розробників не буде потреби в інших блокчейнах.

Аргументи на користь Solana

Дані стосовно Solana

Ринкова капіталізація: 32 мільярди доларів.

TVL: 6,8 мільярда доларів.

Архітектура: Proof-of-history.

Прибутковість з початку року: -45%

Solana — це блокчейн-проєкт, який використовує структуру архітектури, відому proof-of-history. Це відносно нова структура, яка використовує високочастотну функцію перевірки затримки (VDF), що виконує низку кроків для оцінки блоків.

Як результат, Solana має високу пропускну здатність – понад 2000 транзакцій за секунду (tps) і низьку комісію – близько 0,0001 долара за транзакцію. Така висока продуктивність є однією з головних причин, чому більшість розробників вважають Solana кращою інвестицією, ніж Ethereum.

По-друге, Solana використовують для створення популярних додатків у Web 3.0. Серед таких додатків: Audius, Brave Browser та StepN. Тому існує висока ймовірність, що все більше розробників Web 3.0 будуть обирати для своєї роботи саме Solana.

По-третє, Solana чекає попереду ще довга історія успіху, а Ethereum є вже зрілим. Крім того, це молодий проєкт, який вже набув великої популярності серед розробників.

Вердикт у справі Ethereum проти Solana

Я все-таки дотримуюся думки, що Ethereum є кращою інвестицією, аніж Solana. За моїми прогнозами, в результаті злиття ланцюга Beacon і основного Ethereum мережа здобуде більшу швидкість, а витрати знижуться. Саме тому цей проєкт стане чудовою альтернативою для розробників.