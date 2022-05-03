eToro здійснить лістинг API3 та UMA

Провідна торгівельна та інвестиційна платформа eToro оголосила про лістинг API3 та UMA (Universal Market Access — з англ. універсальний доступ до ринку).

API3

API3 — це платформа для децентралізованих інтерфейсів програмування прикладних програм (API). API3 (нативний токен цієї платформи) дозволяє власникам брати участь в управлінні через API3 ДAO.

Заявлена мета API3 — дозволити в широких масштабах створювати децентралізовані версії API, керувати ними та отримувати від них прибутки.

Оскільки блокчейн-технологія відіграє все більшу роль в економіці, команда, яка стоїть за цим проєктом, заявляє, що ще ніколи не було так важливо, щоб розумні контракти надавали «своєчасні та надійні дані реального світу».

Монета активно набирає обертів через новини про лістинг. На момент виходу статті вона торгувалася за 3,40 долара, а добовий обсяг торгів становив 36,8 млн доларів. За даними CoinMarketCap, за останні 24 години API3 збільшився на 5,22%.

UMA

Universal Market Access (UMA) — це протокол на базі Ethereum, що дозволяє користувачам створювати власні синтетичні активи, а саме токени, які дзеркалять вартість реальних активів. UMA — це токен управління, яким можна скористатися для голосування за пропозиції стосовно цього проєкту.

Синтетичні активи – це клас активів, які представляють різні базові активи і мають однакову вартість.

UMA спеціально дозволяє своїм користувачам розробляти та створювати самодостатні фінансові контракти, які виконуються автоматично, і які забезпечені економічними стимулами, а також запускати їх на блокчейні Ethereum.

UMA дозволяє контрагентам оцифрувати та автоматизувати будь-які реальні фінансові деривативи, як-от ф’ючерси, контракти на різницю (CFD) або свопи на повний дохід.

Розробляючи протокол для створення синтетичних активів і фінансових контрактів на блокчейні, UMA прагне демократизувати та децентралізувати ринок фінансових деривативів.

На момент виходу статті 1 UMA коштував 5,50 долара, його обсяг торгів становив 95,7 млн доларів. Згідно з даними CoinMarketCap, UMA здорожчала на 2,66% за останні 24 години.