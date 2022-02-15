Зазначені ETP дебютували на Франкфуртській фондовій біржі 14 лютого і тепер стоять поряд з біржовими продуктами для Bitcoin, Ethereum, Uniswap і Solana.

Біржові продукти Cardano і Polkadot (ETP) дебютували на Франкфуртській фондовій біржі в понеділок після того, як схвалили, що похідні продукти розмістять на платформі DeFi Technologies.

Згідно з пресрелізом, який опублікували у понеділок 14 лютого, продукти на базі ADA і DOT будуть продаватися через Valour, дочірню компанію DeFi Technologies і новаторську платформу ETP для цифрових активів.

Нові біржові продукти відстежуватимуть ціни на ADA і DOT, два альткоїни, які за розміром зараз займають сьому та десяту сходинки, і ринкова капіталізація яких становить 33,7 млрд і 20,4 млрд доларів відповідно.

За повідомленням, користувачі можуть знайти ці продукти під назвами Valour Cardano (ADA) EUR та Valour Polkadot (DOT) EUR.

«Завдяки новим ETP роздрібні та інституційні інвестори зможуть отримати доступ до нативних токенів мереж Polkadot і Cardano, і зробити це буде так само легко, як придбати акції у банку чи через брокера», – йдеться у повідомленні від DeFi Technologies.

Інші продукти Valour

Обидва біржові продукти з'явилися на додаток до вже існуючих активів Valour Uniswap (UNI) і Solana (SOL). Серед іших продуктів в цьому портфелі знаходяться Bitcoin Zero і Valour Ethereum Zero, перша повноцінна пасивна інвестиція без комісій, яка відстежує дві найбільші за ринковою капіталізацією криптовалюти.

За словами генерального директора Valour Томмі Франссона, ці два продукти вирішили вивести на німецький ринок після того, як вони отримали успіх на скандинавському ринку. Він зазначив, що інтерес до таких продуктів зростає, і додав, що це свідчить про розширення ринку.

Швейцарська компанія Valour Inc знаходиться в місті Цуґ. Ця платформа займається випуском фінансових продуктів, що котируються на біржі, і орієнтується на роздрібних та інституційних інвесторів. За словами її генерального директора, компанію заснували в 2019 році, і вона прагне надавати інвесторам доступ до продуктів по всій Європі.