У грудні 2021 року п латформа Exotic Markets зібрала 5 мільйонів доларів на запуск свого DeFi- протокола.

За допомогою DevNet користувачі зможуть протестувати різні функції. Ця платформа підтримує п’ять токенів: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Serum (SRM), Raydium (RAY) і USD Coin (USDC).

Планується, що основна мережа протоколу запрацює наприкінці березня.

Exotic Markets, децентралізований протокол для управління багатствами на базі Solana, запрацював у п’ятницю, 18 лютого 2022 року на DevNet.

Здійснивши запуск, Exotic Markets представила перші в історії двовалютні банкноти та акумулятори, за допомогою яких користувачі отримають доступ до цілої низки виплат на децентралізованому фінансовому ринку, який постійно зростає.

Що таке подвійна валюта?

Двовалютні банкноти дають можливість учасникам DeFi вносити свої токени на депозит і, у свою чергу, отримувати винагороди, які виплачують відповідно до прибутковості токена на депозиті. Користувачі, які хочуть диверсифікувати свій портфель, можуть скористатися функцією акумулятора в протоколі, завдяки якій власники отримують доступ до конкретних токенів, коли їхні ціни знижуються.

Окрім того, альфа-версія цієї технології протоколу дозволяє користувачам протестувати його гнучкі структурні продукти. В основній мережі вже готові пакети інвестицій приноситимуть прибутки у стейблкоїнах, а не в токенах управління.

У DevNet користувачі можуть контролювати свої інвестиції та навіть керувати свопами, при цьому платформу дуже просто використовувати завдяки тому, що вона сумісна з популярними гаманцями Solana, наприклад, Phantom і Solflare.

NFT-ваучери для користувачів, які мають найкращі і найгірші результати

У режимі реального часу користувачам платформи буде доступна таблиця лідерів, де вони зможуть відстежувати результати. Також буде функція по визначенню найгірших результатів, що дозволить найслабшим гравцям отримати NFT-ваучери в якості заохочення. Такі ж винагороди отримають найкращі та найактивніші користувачі.

Для початку цей DeFi-протокол буде підтримувати п’ять токенів у DevNet, зокрема Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Serum (SRM), Raydium (RAY) і USD Coin (USDC).

Що стосується планів на майбутнє, наприкінці березня 2022 року Exotic Markets планує запустити основну мережу. Платформа також випустить власний токен EXO.

Multicoin та Ascennsive Assets очолили раунд приватних інвестицій на суму 5 мільйонів доларів, який проводився у грудні 2021 року. Тоді ж у розпродажі токенів взяли участь Animoca Brands, Morningstar Ventures, Alameda Research та Solana Capital.

Фото: Exotic Markets