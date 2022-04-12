Британська компанія Fabric Ventures підтримує проєкти як на ранній, так і на пізній стадії, серед тих, хто вже раніше отримав її підтримку, — Polkadot, Decentraland і Bitstamp.

Fabric Ventures, лондонська венчурна інвестиційна компанія, вже майже завершила збір коштів на Web3, адже вона прагне посилити запаси своїх активів перед тим, як здійснювати інвестиції.

Згідно зі звітом The Block, компанія хоче зібрати 225 мільйонів євро (приблизно 245 мільйонів доларів).

Fabric збирається незабаром закрити перший із двох раундів, зібравши суму в 125 мільйонів євро (близько 136 мільйонів доларів). За словами керуючого партнера Fabric Ventures Річарда Мюрхеда, вдалося зібрати значно більше коштів, тому і підвищили ліміт до 125 євро.

Як тільки завершать цей раунд, компанія направить кошти на підтримку проєктів, що знаходяться на ранній стадії свого розвитку.

Окрім того, компанія збирається організувати ще один раунд фінансування в розмірі 100 мільйонів євро (109 мільйонів доларів) у другій половині квітня. Не змінюючи традиції останніх кількох років, Fabric Ventures використає зібрані під час другого раунду кошти, щоб допомогти проєктам на пізніх стадіях масштабуватися.

Цей фонд працюватиме з проєктами, які шукають фінансування серії B або вище.

Fabric Ventures продовжує збирати кошти після того, як у липні 2021 року компанія залучила 130 мільйонів доларів від різних спонсорів. Значний внесок у фонд зробив Європейський інвестиційний фонд (EIF), який виділив 30 мільйонів доларів.

За словами Мюрхеда, Fabric планує зібрати більше коштів у 2023 році.

Серед проєктів в сфері цифрових активів, які отримують інвестиційну підтримку від Fabric, варто згадати криптобіржу Bitstamp, блокчейн-платформу Polkadot (DOT) і пов’язаний з метавсесвітом протокол Decentraland (MANA). Також ця венчурна компанія допомогла розробнику Axie Infinity Sky Mavis.