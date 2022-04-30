FTM впав по відношенню до Bitcoin та Ethereum і знизився більше ніж на 7% в обох ситуаціях.

Токен FTM від Fantom впав більше ніж на 12% на торгах у п’ятницю ввечері, і, зважаючи на поточну бійню на ринку криптовалют, очікується, що він і далі зазнаватиме втрат.

Цього тижня FTM знизився приблизно на 21%, при цьому низхідна тенденція штовхає його нижче 1,00 долара у співвідношенні до долара США. Через тиск продажів пара FTM/USD сягнула внутрішньоденного мінімуму в 0,88 долара, а це нижче важливої зони підтримки на рівні 0,92 долара, яку вдалося встановити в вересні.

Саме тому, якщо новий низхідний тренд підштовхне ціну до наступної важливої зони підтримки на рівні 0,80 долара, цілком ймовірно, що Fantom знову спробує подолати ті цінові рівні, що востаннє спостерігалися в лютому 2021 року.

За словами аналітика, Fantom може впасти до 0,47 долара

У січні FTM коштував максимальні 3,35 долара, але оскільки загальний криптовалютний ринок знаходився в низхідному тренді, ця криптовалюта почала рухатися в паралельному низхідному каналі. 2 квітня токен піднявся до максимуму в 1,68 долара, що є верхньою межею цього каналу.

Від того часу пара FTM/SUSD знижується і зараз наближається до нижньої лінії тренду, а через сьогоднішні невдачі вона опустилася нижче середньої лінії підтримки каналу.

За словами криптотрейдера і технічного аналітика il Capo, бики навряд чи втримати монету вище лінії підтримки. Він припускає, що ціна Fantom може впасти до нової підтримки в діапазоні 0,47-0,52 долара.

За словами il Capo, Fantom може опуститися до 0,47 долара

Порівнюючи графік FTM/USD від цього тижня з тим графіком, що був у лютому, він зазначив :

«Як бачите, між ними були деякі відскоки, однак ціль вдалося досягти. Проте я не думаю, що цей рівень протримається довго. Основна ціль для FTM – діапазон 0,47-0,52 долара».

Ці коментарі аналітика з’явилися на початку тижня, коли Fantom знову спробував піднятися до позначки в 1,00 долар.

Давайте поглянемо на інших гравців ринку. Загальна ринкова капіталізація знизилася на 4,1%, а Bitcoin та Ethereum на момент написання цієї статті впали на 4,5% та 5,3% відповідно. BTC торгується десь за 38 560 доларів, а Ether намагається утримати зону підтримки в 2 800 доларів.