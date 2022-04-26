Блокчейн Algorand тепер має свого першого постачальника рішень «стейкінг як послуга».

Сьогодні в першій половині дня блокчейн-проєкт Ferrum Network, що займається вирішенням проблем сумісності існуючої блокчейн-технології, повідомив, що вони запустили рішення «стейкінг як послуга» на блокчейні Algorand.

Як стало відомо Coinjournal із пресрелізу, у Ferrum заяивили, що його рішення «стейкінг як послуга» є першим у мережі Algorand.

Ця нещодавна розробка з’явилася після того, як Algorand Foundation надав Ferrum Network грант, щоб той створив низку продуктів на блокчейні Algorand.

До сьогоднішнього дня в екосистемі Algorand не було справжнього постачальника послуг «стейкінг як послуга». Виконавчий віце-президент із партнерства та розвитку Ferrum Network Нік Одіо сказав, що для компанії ця нещодавня розробка є величезним кроком вперед. Він заявив:

«Ця інтеграція є важливою сходинкою на шляху Ferrum до сумісності 2.0. Це перша з багатьох інтеграцій, які компанія Ferrum завершила з несумісною з EVM мережею, і для нас велика честь, що саме Algorand допоміг нам це зробити».

Після запуску рішення «стейкінг як послуга» команда Ferrum Network сфокусує свої зусилля на тому, щоб до кінця другого кварталу 2022 року додати до Algorand свій багатоланцюговий міст для токенів.

Інтеграція багатоланцюгового мосту для токенів підвищить сумісність блокчейну Algorand і дозволить без перешкод об’єднувати ланцюги та переказувати активи між різними ланцюгами, сумісними з віртуальною машиною Ethereum (EVM), а також між Algorand та іншими несумісними мережами.

За словами команди Ferrum, завдяки запуску багатоланцюгового мосту для токенів Algorand став першою мережею, несумісною з EVM, яку повністю інтегрують з протоколом сумісності Ferrum.

Окрім того, віртуальна машина Algorand (AVM) буде повністю сумісною не лише з різноманітною мережею ланцюгів, сумісних з віртуальною машиною Ethereum (EVM), але й з іншими окремими блокчейнами.

Даніель Оон, керівник відділу DeFi в Algorand Foundation, так прокоментував це:

«Ми раді запуску Ferrum на Algorand. Завдяки цьому користувачі зможуть обирати пул для стейкінгу залежно від періоду ставок, який їм підходить, та отримувати за це привабливі винагороди».