FIL/USD може зрости на 30%, якщо збереже бичачий імпульс

Аналіз ціни Filecoin є оптимістичним.

Підтримка FIL знаходиться на рівні 19,2 долара.

На позначці 21,9 долара відчувається певний опір.

За даними аналізу ціни Filecoin, видно позитивну тенденцію, бо сьогодні ціна значно зросла. Вчора після того, як вдалося подолати поріг в 19,3 долара, вартість FIL сягнула максимальних 19,6 долара. Сьогодні через бичачий підйом ціна й далі зростала, при цьому вартість токена збільшилася до 20,3 долара і встановила тижневий максимум. На початку сьогоднішньої торгової сесії токен торгувався вище, адже «бикам» вдалося втримати контроль. За прогнозами, найближчими годинами ціни зростуть ще більше.

На денному графіку цін FIL/USD зростає вище 20 доларів

З денного аналізу вартості Filecoin видно, що сьогоднішня цінова лінія продовжує рухатися вище. Ціна зросла, і тепер монета коштує 20,3 долара. Хоча коливання були незначні, та за попередні 24 години криптовалюта здорожчала на 5,60%. За останній тиждень ця криптовалютна пара заробила 8,80%; можливо, протягом дня ціна зросте ще більше.

FIL/USD зміг утримати ціновий рівень протягом цього тижня, а отже, стійкий низхідний тренд, схоже, зупиняється.

Джерело: TradingView

Хоча раніше на ринку домінували «бики», а «ведмеді» перешкоджали руху ціни, 4 години тому відбувся розворот. Проте зараз ціна знову відновлюється і знаходиться близько верхньої лінії індикатора волатильності.

Завдяки нещодавньому позитивному руху ціна зараз становить 20,3 долара.

Поточне значення ковзної середньої становить 19,7 долара. Волатильність мінімальна, що говорить про неминучий підйом. Верхня межа індикатора Смуги Боллінджера становить 20,55 долара, що сигналізує про опір ціні FIL; нижня межа складає 18,1 долара.