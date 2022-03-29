Filecoin (FIL) розпочав тиждень зі зростання. Монета має висхідну тенденцію і найближчим часом збирається сягнути 35 доларів. Імовірно, цей імпульс продовжиться і в найближчій перспективі. Розглянемо деякі із основних фактів, які слід пам’ятати:

Протягом останніх 24 годин Filecoin (FIL) зріс майже на 30%.

Очікується, що монета зросте до 35 доларів, тобто її поточна ціна збільшиться майже на 50%.

Усі індикатори імпульсу свідчать про позитивні прогнози на найближчий час.

Джерело даних: Tradingview

Шлях Filecoin (FIL) до 35 доларів

Загальна тенденція Filecoin (FIL) протягом більшої частини цього року була нисхідною. Дійсно протягом останніх кількох тижнів монета боролася за те, щоб піднятися вище позначки в 16 доларів. Однак останній тиждень приніс вражаючі здобутки для FIL.

Монета не тільки змогла подолати поріг в 16 доларів, але й перевищила дві інші зони опору: на рівні 20 і 24 доларів. Зараз токен FIL намагається консолідуватися вище 25 доларів, і поки що перевагу мають бики. Ми очікуємо, що протягом найближчих днів FIL продовжить зростати.

Навряд чи монета перевищить 35 доларів до кінця цього тижня, однак вона випробує цю зону принаймні один раз. Коли це станеться, FIL отримає прибуток в понад 50% від поточної ціни.

Довгострокова перспектива для FIL

Довгостроковий прогноз для Filecoin завжди був позитивним. Справді, за консервативними оцінками, до кінця 2022 року його ціна становитиме 80 доларів, адже настрої на ринку залишаться потужними.

Що стосується короткострокової перспективи, FIL буде рухатися до 35 доларів, і, ймовірно, у 2 кварталі цього року ціна токена зупинеться десь на рівні 45 доларів. Це буде значним зростанням від його мінімальної вартості в 2022 році. Також це означатиме, що FIL нарешті зламав нисхідну тенденцію.