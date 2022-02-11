Хмарне сховище стало чудовим відкриттям, але йому не вистачало захисту резервного копіювання, і центральна влада контролювала його. Однак завдяки блокчейн-технології вдалося створити безпечні, економічно ефективні та децентралізовані платформи для зберігання даних. До цієї категорії платформ належать Storj і Filecoin.

Компанія Protocol Labs створила Filecoin у 2017 році, але основну мережу, що мала слугувати платформою для зберігання та пошуку даних, запустили в 2020 році. Цей блокчейн використовує механізм консенсусу proof-of-storage, який використовує доказ реплікації та доказ часопростору для перевірки операцій у мережі. Він займає другий рівень міжпланетної файлової системи (IPFS). Для розрахунків за транзакціями використовується FIL.

Storj Labs запустила Storj на базі Ethereum у 2017 році. Це проста у використанні та доступна платформа хмарного сховища. Тут є фермери і орендарі; фермери надають місце для зберігання, а орендарі купують їх. Дані зберігаються в мережі за допомогою механізму шардингу. STORJ є службовим токеном, що використовують для платежів та винагород.

У той час як Filecoin може зберігати та поширювати дані, Storj може лише зберігати їх. Storj створювали в основному для розробників, а Filecoin дозволяє торгувати необробленими даними. Окрім того, Storj обіцяє надійно зберігати дані. З-поміж цих двох Filecoin є більш децентралізованим; а Storj і централізований, і децентралізований.

Обидва блокчейни підтримують транзакції між своїми постачальниками послуг і користувачами. Filecoin створили на базі вільного ринку, де клієнти та постачальники даних можуть легко взаємодіяти між собою. Тоді як Storj використовує модель маркетмейкера, де, щоб отримати послуги даних, клієнти платять платформі. Обидва не стягують витрати на міграцію; Storj приймає платежі безпосередньо від користувачів, а Filecoin використовує свій блокчейн, щоб здійснувати обслуговування та розрахунки.

Filecoin використовує алгоритм EC, а Storj залежить від блокчейну Ethereum. У світі все більше виступають за децентралізацію, і Filecoin надає послуги децентралізованого зберігання. Наразі 1 FIL коштує 23,69 долара, має вищу, ніж у STORJ, ринкову капіталізацію, що становить понад 3,5 мільярда доларів. Це свідчить про те, що впровадження Filecoin поширюється швидкими темпами.

Ця криптовалюта може стати чудовою інвестицією, але, перш ніж інвестувати, варто провести самостійне дослідження. Дійте розумно та вкладайте лише вільні гроші.