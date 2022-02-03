Filecoin проти Tezos: що краще придбати?

Ключові моменти:

Обидва ці активи недооцінені і можуть підвищитися, коли ринок почне зростати.

Tezos має більший потенціал, бо він набирає оберти на NFT- ринку.

Також Tezos є основним гравцем у галузі DeFi, цьому швидкозростаючому криптовалютному секторі.

Двома словами, Filecoin — це розподілена система зберігання, що дозволяє користувачам орендувати невикористане місце на жорсткому диску. Компанія Protocol Labs створила цей проєкт, який побудовали на базі InterPlanetary File System (міжпланетна файлова система). Доступ до нього можна легко отримати з будь-якої точки світу та без будь-яких додаткових витрат чи часу на очікування, адже це платформа з відкритим кодом, що не має жодної точки збою, що були в інших компаніях до них.

Tezos — це блокчейн нового покоління, який розробили з нуля, і який є масштабованим, безпечним та гнучким. Тобто він може з високою швидкістю виконувати однорангові транзакції, а також служить відмінною платформою для розгортання розумних контрактів — і все це без шкоди для своїх основних функцій або принципів.

Який з цих активів краще придбати?

У лютому варто інвестувати в обидва активи: і в Tezos, і в Filecoin. Ці дві криптовалюти мають солідні основи і можуть зростати у 2022 році та встановити нові рекорди.

Однак, якщо їх порівнювати, Tezos має більший потенціал. Частка Tezos на NFT-ринку зросла, і це дуже важливо, адже сектор NFT на даний момент набирає обертів, а це може сприяти підвищенню попиту на такі платформи, як Tezos.

Розглянемо приклад. Наприкінці 2021 року команда Формули-1 McLaren Racing представила платформу невзаємозамінних токенів (NFT), на якій колекціонери цифрового мистецтва можуть купувати предмети колекціонування Формули-1. Цю платформу побудували на базі протоколу блокчейну Tezos, якому надають перевагу багато гравців в цій галузі, оскільки він забезпечує більший рівень безпеки, ніж інші схожі мережі.

Окрім того, Tezos набирає популярності як DeFi-платформа, а децентралізовані фінанси наразі також зростають у криптопросторі, і цей сектор може вивести криптовалюту на новий рівень.

Враховуючи всі ці фактори, радимо придивитися до Tezos, хоча Filecoin також має гарні шанси і може принести непогані прибутки.