Ім’я Мейвезера пов’язують з численними шахрайськими схемами та рагпулами

Зірковий боксер почистив свої соціальні мережі від посилань на рекламу, яку він робив, та Інтернет пам’ятає все

Його діяльність стала прикладом можливостей, які існують у криптопросторі для тих, хто не має совісті

Я люблю криптовалюту.

Я вірю, що біткоїн може зробити світ кращим, адже це цифрова децентралізована форма грошей, пропозиція якої жорстко обмежена, а такого світ ще ніколи не бачив.

Особливо хочеться підкреслити, що інновації в секторі децентралізованих фінансів та стейблкоїнів можуть створити більш справедливу, демократичну та доступну фінансову систему порівняно з нинішньою системою, яка дуже часто працює на користь еліт і таким чином збільшує прірву нерівності, що зараз спостерігається в багатьох країнах.

Однак не будемо обманювати себе: ця прекрасна галузь також має темні сторони. А вищезгаданий потенціал, можливості та мрії змінити реальність ще не вдалося втілити в життя.

Регулювання

Незалежно від того, є ви прихильником чи противником регулювання, правда полягає в тому, що цю галузь оцінюють в 1,2 трлн доларів, і вона розвивається за своїми правилами. Цей вираз вже затертий, але «дикий захід» – ось як можна найкраще описати криптопростір. Звичайно, у цього є величезні плюси, адже інновації можуть розвиватися, творці мають повну свободу дій, перешкоди є мінімальними.

Однак якими б важливими не були переваги мінімального регулювання, я не хочу їх тут обговорювати. Хочу поговорити про негативні зовнішні ефекти цього середовища. Хочу ретельно розібратися з тим, як злодії можуть діяти в цьому просторі, отримуючи прибутки за рахунок невинних членів спільноти.

Давайте розглянемо це на прикладі людини, яка використовує систему та довірливих інвесторів на свою користь, причому, можливо, так, як ніхто інший. Мова йде про Флойда Мейвезера.

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер – боксер, який славиться своїм цікавим стилем бою, скромною поведінкою та повагою до жінок. Ну добре, я жартую.

Давайте краще поговоримо про гроші, адже ця стаття присвячена саме їм. Минулого року Мейвезер посів шосту сходинку в рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів за всю історію, який склало видання Sportico, при цьому за всю його кар’єру врахували поправку на інфляцію в розмірі 1,2 млрд доларів. Ви ж бачили ці ціни на паливо? Очевидно, навіть ці 1,2 млрд доларів не дозволять зводити кінці з кінцями в сучасній Америці, тому, щоб збільшити свої прибутки, Флойд «Гроші» Мейвезер почав використовувати шахрайські схеми з криптовалютою.

Проєкт метавсесвіту від Мейвезера

Нижче бачимо його сторінку у Twitter, де рекламується якийсь проєкт метавсесвіту під назвою «mayweverse». На мою думку, поки вимовиш цю назву, язик зламаєш.

Найсмішніше те, що як тільки цей проєкт анонсували, боксер повністю відмовився від проєкту Floyd NFT, який раніше він активно просував. Окрім того, він видалив усі твіти та публічні дописи в соціальних мережах, де були згадки про цей пост.

На щастя, Інтернет все пам’ятає, тож нижче можна переглянути, як Мейвезер зазвичай скромно говорить на камеру з басейну одного зі своїх особняків.

Floyd Mayweather – Floyds World NFT pic.twitter.com/tdI6tKSME5 — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) April 10, 2022

Ще гірше той факт, що він навіть не повідомив команду (чи інвесторів), які стоять за FloydNFT, про те, що він запускає інший проєкт та відмовляється від попереднього. Класний хід, Флойде.

А що ж сталося з Mayweverse? Так, це був рагпул, і власники втратили все. Невідомо, хто працював над цим проєктом, тому вони змогли вийти без наслідків. Щодо Флойда, він, здається, також не відчув жодних наслідків, це прикро, але не дивно. Хай Бог благословить сторінку @bestvideosofct у Twitter, адже там можна знайти цей перл з численних рекламних кампаній Мейвезера.

«Так, мене кличуть на прізвисько «Гроші», і знаєте що? Будь частиною історії, володій часткою мого спадку, і тоді ти також зможеш заробити гроші» – Флойд Мейвезер

Floyd Mayweather – Mayweverse Pt 1 pic.twitter.com/gUzsxeazNV — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) May 5, 2022

Ethereum Max

Ethereum Max — це токен, який виступив спонсором «бою» Мейвезера із зіркою YouTube Логаном Полом. Мейвезер активно рекламував цей захід, на зважуванні він з’явився у футболці з написом Ethereum Max, на офіційній картці бою рекламували токен, а квитки можна було купити за цю валюту.

Просто задля розваги я зобразив графік цінової дії цього токена після бою.

<div class=”flourish-embed flourish-chart” data-src=”visualisation/10265542″><script src=”https://public.flourish.studio/resources/embed.js”></script></ div>

Bored Bunny та Moonshot аналогічним чином рекламували шахрайські схеми, але, чесно кажучи, мені не хочеться вникати в деталі цих схем. Також є безліч давніх проєктів з попереднього криптоциклу, зокрема ICO, які розчинилися в повітрі, і які просував Мейвезер.

Його сторінку у Twitter майже повністю почистили від таких рекламних кампаній.

Люди, бережіть себе

Думаю, мені не потрібно пояснювати, що Мейвезер чинить нечесно. Він неодноразово потрапляв до в’язниці за побиття своїх подруг, і проти нього висувають цілий список кримінальних справ, де його звинувачують в побоях, нападах та переслідуваннях. З огляду на те, що він є неймовірно талановитим боксером, огидно чути про повторне фізичне насильство, так чинять лише боягузи.

Але саме такі морально збанкрутілі люди можуть досягти успіху в криптовалютному просторі, адже він не регулюється, і тут кожен може з легкістю створити монету або викарбувати NFT-колекцію та продавати їх масам.

Хочу нагадати вам, що інвестувати в будь-який клас активів потрібно дуже обачно та обережно та ще більш помірковано варто діяти в криптопросторі, де обманути вас може кожен, хто має Wi-Fi і не має совісті.