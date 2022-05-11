Тиждень й далі несе втрати для ринку криптовалют, який за останні 24 години втратив понад 6% своєї вартості.

Від початку тижня крипторинок демонструє погані результати. Протягом останніх 24 годин він втратив майже 7%, а загальна ринкова капіталізація зараз перевищує позначку в 1,3 трлн доларів.

За останні кілька годин ринок втратив понад 100 млрд доларів, а низькі результати LUNA вплинули на загальний ринок криптовалют.

За останню добу біткоїн впав на понад 4% і намагається утримати свою ціну вище 30 000 доларів. Ether впав до позначки в 2300 доларів, адже за останні кілька годин він втратив більше 3,5%.

За останні кілька годин FLOW, нативний токен екосистеми Flow, знизився на понад 5%. Він демонструє низькі результати, незважаючи на те, що команда Flow оголосила про запуск свого екосистемного фонду на суму 725 млн доларів.

У понеділок у своєму дописі представники Flow повідомили, що їхній екосистемний фонд буде підтримувати вже існуючих і майбутніх розробників, які займаються створенням додатків на блокчейні Flow. Розробники отримають інвестиції, гранти в токенах FLOW, а також підтримку від команди.

Ключові рівні, за якими варто стежити

Останні кілька годин 4-годинний графік FLOW/USD залишається ведмежим, оскільки ринок продовжує слабшати. Попри позитивні новини FLOW може найближчим часом отримати нові втрати.

Лінія MACD знаходиться за нейтральною зоною, оскільки ведмежі настрої на ринку посилюються. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 33 свідчить, що FLOW наразі перепроданий.

На момент виходу статті монета FLOW торгувалась за 3,49 долара. Якщо ведмежий тренд продовжиться, то до кінця дня FLOW може опуститися нижче першого важливого рівня підтримки на позначці в 3,10 долара.

Якщо монета падатиме тривалий час, то FLOW вперше цього року може торгуватися нижче 3 доларів.