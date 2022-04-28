Криптостартап Ondo Finance, який прагне створити децентралізований інвестиційний банк, а також надавати індивідуальні фінансові продукти інституційним і роздрібним інвесторам, отримав 20 млн доларів у рамках раунду фінансування серії A.

Цей раунд фінансування спільно очолили Founders Fund, компанія венчурного капіталу, яку заснував Пітер Тіль, і Pantera Capital, компанія з управління інституційними активами на базі блокчейну. Coinbase Ventures, GoldenTree, Tiger Global, Wintermute, Flow Traders і Steel Perlot приєдналися до раунду в якості стратегічних інвесторів, як зазначає Ondo Finance у пресрелізі .

У серпні 2021 року в Ondo оголосили про початковий раунд на суму 4 млн доларів, який очолила Pantera Capital.

Ondo Finance розглядає більше DeFi-продуктів

Стартап використає ці кошти, щоб зміцнити свою команду, адже вони мають великі плани і хочуть прискорити впровадження децентралізованих фінансів (DeFi) в основному інвестиційному секторі.

Більше того, компанія хоче запустити нові продукти та розширити свою нинішню лінійку продуктів, зокрема децентралізовані структуровані продукти та пропозиція ліквідність як послуга.

Дуже популярними стали «сховища», які представляють собою пакети DeFi-продуктів з різними рівнями ризику, і за допомогою яких інвестори можуть захиститися від ризиків зниження. Ondo хоче надавати більше продуктів і робити їх більш доступними.

«Нам приємно, що сховища та пропозиція ліквідність як послуга для спільноти Ondo користуються популярністю, причому ці продукти дійсно були простими MVP без видобутку ліквідності чи інших стимулів з нашого боку», — заявив Натан Оллман, засновник стартапу та генеральний директор.

Він додав, що команда вже думає над новими продуктами, що полегшать роботу пасивним інвесторам, які хочуть отримувати прибутки в DeFi-секторі.

За словами Оллмана, нові продукти пропонуватимуть індивідуальні рівні ризику і матимуть сховища для алгоритмічних стейблкоїнів і блокчейнів.