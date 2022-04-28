Компанія Framework Ventures, що знаходиться в Сан-Франциско, оголосила про збір коштів на суму 400 млн доларів. Зібрані кошти допоможуть встановити та розширити її присутність у світі блокчейн-ігор.

Співзасновники компанії Венс Спенсер і Майкл Андерсон зустрілися з Френком Чапарро, ведучим програми The Scoop, щоб обговорити їхню ідею щодо нового фонду інвестицій. Темою дискусії було, як блокчейн-ігри «доходять до масового ринку».

Framework co-founders unpack their $400 million gaming fund’s investment thesis – Framework co-founders unpack their $400 million gaming fund’s investment thesis. Read more- https://t.co/ZFhNBYQtG3 https://t.co/c1brmzFWKx — CoinXhigh.com (@CoinxHigh) April 27, 2022

Однак Framework Ventures — це не єдина венчурна компанія (Venture Capital), яка прогнозує майбутнє та дивиться на потенціал блокчейну у криптопросторі. Також є й інші компанії, як-от Hashed, (південнокорейська венчурна компанія), що нещодавно повідомили The Scoop, що вони мають великі плани та збираються інвестувати в блокчейн-ігри 200 млн доларів.

Все, що потрібно знати про Framework

Компанію Framework Labs заснували в 2019 році, а потім у 2020 році її розширили, вливши 8 млн доларів, зібраних на підтримку ідеї команди про «мережевий капітал». Ідея мережевого капіталу виникла після того, як виявили, що криптоінвестування допомагає компаніям венчурного капіталу долучатися до мережі і допомагати протоколам взаємодіяти між собою, процвітати, працювати децентралізовано та досягати їхніх цілей.

Важливо відзначити, що Framework Labs є одним із найкращих вузлів Chainlink та вузлів індексатора, який обслуговує 201 різних каналів різних програм у кількох ланцюгах. Окрім того, Framework Labs зараз використовують в різних мережевих заходах, і також він часто користується послугами DeFi-сектору.