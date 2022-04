Компанія Framework Ventures, що знаходиться в Сан-Франциско, оголосила про збір коштів на суму 400 млн доларів. Зібрані кошти допоможуть встановити та розширити її присутність у світі блокчейн-ігор.

Співзасновники компанії Венс Спенсер і Майкл Андерсон зустрілися з Френком Чапарро, ведучим програми The Scoop, щоб обговорити їхню ідею щодо нового фонду інвестицій. Темою дискусії було, як блокчейн-ігри «доходять до масового ринку».

