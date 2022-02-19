Починаючи з 1 травня чиновникам Федеральної резервної системи та деяким іншим групам співробітників заборонять торгувати акціями, облігаціями та криптовалютами, наприклад, біткоїном.

Щоб отримати дозвіл на торгівлю будь-якими цінними паперами, вищі посадові особи мають подати заяву за 45 днів.

Про такі обмеження оголосили ще в жовтні минулого року, але офіційно прийняли їх лише зараз.

Федеральна резервна система США офіційно заборонила членам Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC), вищому персоналу та іншим співробітникам займатися торгівлею акціями, облігаціями та криптовалютами.

Про введення таких обмежень повідомляли ще в жовтні 2021 року, проте центральний банк офіційно ухвалив їх у п’ятницю, 18 лютого 2022 року.

Ці обмеження набудуть чинності з 1 травня, і вищим посадовим особам Федеральної резервної системи заборонять купувати окремі акції чи фонди. Заборона поширюється і на окремі облігації, сировинні товари, цінні папери агентств, криптовалюти та іноземні валюти, як зазначається у пресрелізі .

Серед інших вимог, очікується, що з 1 липня високопоставлені чиновники центрального банку мають повідомити за 45 днів про те, що збираються здійснювати будь-які операції з цінними паперами. Посадові особи зможуть купувати або продавати активи лише після того, як вони отримають попередній дозвіл, і вони мають тримати інвестиції не менше року.

У «періоди підвищеного стресу на фінансових ринках» чиновники ФРС не зможуть здійснювати купівлю чи продаж активів.

Усі чиновники, яких зазначили в повідомленні, починаючи з 1 травня мають 12 місяців «щоб розпорядитися всіма недозволеними активами», а ті, хто потрапить під це обмеження пізніше, матимуть лише шість місяців, щоб розпорядитися такими активами.

На кого ще розповсюджується ця заборона?

Окрім членів FOMC та регіональних президентів ФРС, ці обмеження стосуються директорів з досліджень, співробітників FOMC, менеджерів та інших співробітників, їхніх чоловіків чи дружин, а також неповнолітніх дітей.

Як уточнюється в повідомленні, інших співробітників додадуть до цього списку після подальшого перегляду.

Чому вводять такі обмеження?

Згідно з повідомленням, ФРС прагне вселити людям «довіру» щодо неупередженості та об'єктивності своїх посадовців.

Окрім того, така заборона має на меті захистити «навіть від видимості будь-якого конфлікту інтересів», адже про це багато говорять після кількох резонансних випадків нібито інсайдерської торговельної діяльності, якою займалися чиновники ФРС.