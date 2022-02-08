Як зазначено у звіті, р инкова капіталізація криптовалют може перевищити 9,6 трильйона доларів, якщо BTC сягне позначки в 200 тисяч доларів.

Тим часом ціна Ether (ETH) може піднятися до 12 000 доларів.

Керівник відділу криптостратегії в FSInsight зазначив, що також варто звернути увагу на такі активи: Cardano, Avalanche і Terra.

Остання цінова дія біткоїну показала, що він підскочив вище кількох рівнів опору, а в понеділок завдяки внутрішньоденному приросту ця королівська криптовалюта сягнула вище позначки в 44 000 доларів.

Аналітики схвально ставляться до шансів криптовалюти піднятися вище, вказуючи на можливу подальшу кореляцію з акціями.

FSInsight від Fundstrat, посилаючись на збільшення притоку із традиційних ринків у криптовалюту, прогнозує , що у 2022 році ціна біткоїну може піднятися до 200 000 доларів.

У звіті під назвою «Цифрові активи у світі після завершення циклу» керівник відділу стратегії цифрових активів у FInsight Шон Фаррелл зазначив, що у перші шість місяців 2022 року біткоїн може бути досить нестабільним.

Однак люди, які займаються дослідженнями та фінансовими інвестиціями, очікують, що BTC зросте до 200 000 доларів.

Серед тих факторів, які, ймовірно, зіграють на користь такого прогнозу, стало те, що у зв'язку з нещодавнім падінням біткоїну почали більше купувати цей актив. Інвестиційний стратег додав, що негативна реальна прибутковість і можливість повернення на ринку до ризикових активів також можуть зіграти певну роль.

Щодо Ethereum, FSInsight повідомляє, що через зростання на понад 30%, що спостерігалося десь останній тиждень, криптовалюта підійшла близько до ключової зони опору. Проте в компанії вважають, що ETH недооцінений, і перехід на proof-of-stake може стати одним із каталізаторів, що цього року спровокують величезне зростання токена до 12 000 доларів.

Окрім тих двох токенів, що зазначені вище, нативні токени мереж рівня 1, наприклад, Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Terra (LUNA) і Cardano (ADA), ймовірно, отримають нове дихання у другій половині року.

Невзаємозамінні токени (NFT) і додатки Web 3 також знаходяться на радарі аналітичної компанії. Інвесторам варто звернути увагу на Livepeer, Filecoin і The Graph.