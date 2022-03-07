У неділю через негативні настрої на ринку децентралізованих фінансів (DeFi) Fantom (FTM) впав більше ніж на 16% і опустився до позначки в 1,38 долара.

Різке зниження спричинив неочікуваний твіт від Антона Нелла, високопрофесійного розробника та радника фонду Fantom Foundation.

Андре Кроньє та Антон Нелл «шокують»

У короткому дописі в Twitter Нелл повідомив, що він і славнозвісний розробник DeFi Андре Кроньє прийняли рішення відійти від майбутніх проєктів в екосистемі Fantom та загальному просторі децентралізованих фінансів (DeFi).

За словами Нелла, він і Кроньє нарешті вирішили залишити свої посади розробників криптовалют, і він зазначив кілька проєктів, в яких вони більше не братимуть участі.

Через цю новину Fantom (FTM) різко впав, за ним послідував Yearn.finance (YFI), проєкт, який тісно пов’язаний з Кроньє. У неділю YFI впав більше ніж на 10%.

Проте протягом останніх кількох годин обидва ці токени піднялися, ціна FTM виросла більше ніж на 2%, а YFI — на 6%.

Для Fantom позитивний злам стався, коли генеральний директор фонду Fantom Майкл Конг оприлюднив заяву, в якій «роз’яснив» те, що криптоспільнота, ймовірно, неправильно зрозуміла з повідомлення Нелла.

У понеділок Конг зробив заяву і запевнив спільноту Fantom:

«Як багато з вас знають, Антон, який працює з Андре, написав у Твіттері, що вони «завершують» 25 проєктів. Цей допис неправильно зрозуміли. Вони «завершують» свою участь, але передають все, чим вони керують, командам, які зараз працюють».

Fantom і YFI мають «сотні розробників»

Конг повторив, що з Fantom і Yearn.finance все буде добре, навіть коли ці культові розробники залишать проєкти.

Він вважає, що так, безумовно, і буде, враховуючи, що в екосистемі Fantom зараз є «сотні розробників», які займаються декількома додатками. За його словами, ці розробники роблять чудову роботу і продовжуватимуть це робити, як би там не було.

Говорячи про Yearn.finance, Конг зазначив, що цей проєкт «існує кілька років». Більше того, є команда, яка, як і раніше, буде продовжувати працювати над ним.

Такої ж думки він дотримується і щодо Multichain і Solidex, два з найбільших проєктів у мережі Fantom. Як і YFI, ці проєкти мають свої команди, які працюють над ними роками. Він запевнив спільноту, що ці та багато інших проєктів в екосистемі, до яких мали відношення Нелл і Кроньє, не будуть «завершені».

Аналогічну точку зору має розробник Year.finance, відомий під псевдонімом banteg. Коли токен YFI почав падати, розробник так прокоментував цю ситуацію:

«Люди, які збираються поховати YFI, ви розумієте, що Андре не працював над ним вже більше року? І навіть якби він працював, є ще 50 людей, які працюють повний робочий день над цим проєктом, і 140 людей, що працюють неповний робочий день».