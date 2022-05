Футбольний клуб «Челсі» уклав партнерську угоду на рік на суму 20 млн доларів з криптоплатформою WhaleFin, яку підтримує Amber Group. За цією угодою, WhaleFin буде офіційним партнером ФК «Челсі» починаючи з сезону 2022/23.

Згідно з офіційним повідомленням ФК «Челсі» на їхньому вебсайті та сторінці в соціальних мережах, на формі гравців «Челсі» розмістять логотип WhaleFin, на якому зображено синього кита. Цей логотип замінить логотип корейського виробника автомобілів Hyundai, який виступав спонсором 4 роки.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022