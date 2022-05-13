Футбольний клуб «Челсі» уклав партнерську угоду на рік на суму 20 млн доларів з криптоплатформою WhaleFin, яку підтримує Amber Group. За цією угодою, WhaleFin буде офіційним партнером ФК «Челсі» починаючи з сезону 2022/23.

Згідно з офіційним повідомленням ФК «Челсі» на їхньому вебсайті та сторінці в соціальних мережах, на формі гравців «Челсі» розмістять логотип WhaleFin, на якому зображено синього кита. Цей логотип замінить логотип корейського виробника автомобілів Hyundai, який виступав спонсором 4 роки.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022

Футбольний клуб також підтвердив, що розглядає можливість заміни свого головного спонсора футболок Three, який є британською телекомунікаційною компанією.

Перший цифровий партнер ФК «Челсі»

WhhaleFin стане першим криптовалютним партнером ФК «Челсі», і завдяки цьому партнерству Amber Group зможе представити WhhaleFin шанувальникам «Челсі» по всьому світу.

Після того, як повідомили про це партнерство, головний виконавчий директор «Челсі» Гай Лоуренс заявив:

«Наш клуб надзвичайно радіє такому партнерству, що поєднає нас з однією з найбільш передових компаній, що займаються цифровими активами».

Зі свого боку генеральний директор Amber Group Майкл Ву сказав:

«Те, що гра об’єднує глядачів по всьому світу незалежно від їхньої культури, мови та національності, може допомогти в просуванні цифрових активів».

Це партнерство стало першим кроком для ФК «Челсі» на шляху до криптопростору.

«Манчестер Юнайтед», головний суперник «Челсі», вже оголосив про багаторічне партнерство з блокчейн-групою Tezos, ім’я якого буде на тренувальному костюмі «Манчестера». З іншого боку, «Ліверпуль», ще один футбольний клуб англійської прем’єр-ліги інший, також розглядає можливість, щоб замінити своїх спонсорів на футболках на Standard Chattered.