Гал Йозеф запускає NFT-колекцію Meta Eagle Club

Шанований у всьому світі 3D-художник Гал Йозеф з радістю повідомив про запуск своєї NFT-колекції Meta Eagle Club, яку підтримає всесвітньовідома галерея Eden Gallery, як дізнався із прес-релізу Invezz.

Про Гала Йозефа

Постать Гала Йозефа добре відома в 3D-мистецтві та NFT-спільноті. Він створив колекцію Crypto Bulls Society, яку швидко розпродали, і яка отримала понад 50 мільйонів доларів під час первинних продаж та на ринкових аукціонах. Він працював з такими знаменитостями, як Джастін Бібер та DJ Стів Аокі.

Один із його унікальних NFT, який став плодом такої співпраці, продали на Sotheby's за 214 000 доларів. У майбутній NFT-колекції Meta Eagle Club будуть представлені його реалістичні аватари в мультяшному стилі, які всі обожнюють.

Критичний поворотний момент

Співпраця Гала Йозефа та Eden Gallery стане критичним поворотним моментом в NFT-галузі. Проєкти від загальновизнаних художників потрапляють в центр уваги.

Завдяки їхнім об'єднаним зусиллям і поєднанню їх з NFT-колекцією, Гал Йозеф і Eden Gallery створять нове бачення NFT-мистецтва.

У колекції представлений світ мистецтва з 12 тисячами аватарів орла

NFT-колекція, яка є першою частиною серії власних колекцій Гала Йозефа, зображує світ цифрового мистецтва під назвою Galyverse. До першої колекції в цьому цифровому світі входять 12 000 захоплюючих аватарів орлів. Гал Йозеф пояснює, чому обрав саме орла:

«Я шукав персонажа, якого можна було б втілити на харизматичному аватарі, але також такого, який буде теплим і надихаючим для інших. У багатьох культурах орли уособлюють символ свободи, і серед представників тваринного царства вони також є сильними і хоробрими серцем. Робота над крилами та пір’ям дозволила мені злетіти та дослідити нові вершини в 3D-мистецтві».

Об'єднання мистецтва та спільноти

Meta Eagle Club хоче об’єднати розбудову спільноти з елітним мистецтвом, баченням майбутнього та ексклюзивними подіями, що будуть проводитися у фізичній галереї.

Щоб підтримати NFT-колекціонерів, володарям аватарів Eagle нададуть доступ до реальних витворів мистецтва. Eden Gallery і RNSNC, його суперсучасна NFT-студія, допоможуть втілити це у реальність. Також колекціонери отримають додаткові переваги, зокрема VIP-перельоти по всьому світу.