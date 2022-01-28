Були певні надії, що Gala (GALA) почала відновлюватися. Однак, схоже, це був лише фальстарт. На даний момент Gala (GALA) стагнує і починає знижуватися, хоча настрої на загальному ринку криптовалют покращуються. Більше того, очікується, що токен й надалі буде слабшати. Розглянемо деякі важливі моменти:

Gala (GALA), як і більшість токенів метавсесвіту, різко впав і лише за останній тиждень втратив майже 30% своєї вартості.

Після вчорашнього засідання FOMC спостерігався невеликий бичачий підйом, але ці досягнення швидко змінилися на протилежне.

На момент написання статті Gala (GALA) торгувалася на рівні 0,2072 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі монета знизилася майже на 5%.

Джерело даних: Tradingview.com

Gala (GALA): прогноз ціни

Коли вчора токен GALA почав зростати, більшість аналітиків спостерігали, чи підніметься монета вище свого опору накладних витрат у 0,22 долара. Але відповідь була очевидна. Хоча GALA кілька разів спробувала подолати цей поріг, та потім впала.

Такий відкат свідчить, що цей токен метавсесвіту досить слабкий, і, можливо, знизиться ще більше. З огляду на те, що його січневі мінімуми становлять близько 0,1 долара, не стане несподіванкою, якщо монета впаде ще більше. Насправді більшість аналітиків вважають, що позначка в 0,1 долара стане наступним ймовірним рівнем підтримки, якщо найближчими днями відбудеться серйозний розпродаж.

Чи варто купувати Gala (GALA)

За останні кілька тижнів токени метавсесвіту значно просіли. Спостерігається різке зниження, хоча протягом минулого року більшість із цих токенів подавали великі надії.

На даний момент ми вважаємо, що зниження ціни – це скоріше корекція, що триватиме кілька тижнів. На вашому місці ми б зачекали, доки токен просяде ще більше, а потім купили б GALA. Принаймні так ви зможете придбати цей токен дешево.