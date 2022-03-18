Gala Games (GALA) може піднятися вище важливої 20-денної EMA

Через падіння метавсесвіту, яке спостерігалося протягом останнього тижня, багато монет впали набагато нижче від своїх річних максимумів 2022 року. Gala Games (GALA) не стала винятком, і ця монета знижується починаючи з кінця лютого. Але чи є якісь ознаки відновлення? Ось що нам наразі відомо:

Найближчими днями GALA може піднятися вище своєї 20-денної EMA.

Ця EMA створить важливу підтримку для консолідації цін найближчим часом.

На момент виходу статті ця монета метавсесвіту торгувалася за 0,22 долара.

Джерело даних: Tradingview

Чому 20-денна EMA має важливе значення для GALA?

Розвороти тенденцій грають важливу роль при здійсненні технічного аналізу. Часто можна спостерігати, що коли монети падають протягом тривалого періоду часу, бики уважно стежать, коли буде правильний розворот тенденції, щоб придбати той чи інший актив. Якщо GALA зросте вище 20-денної EMA на рівні 0,28 долара, то це може означати, що наближається розворот тенденції.

У свою чергу, це спричинить купівельний ажіотаж, в результаті якого ця монета метавсесвіту може піднятися значно вище 0,36 долара. Тобто поточна ціна, яка зараз становить 0,22 долара, може зрости майже на 80%. В нинішніх умовах важливо спостерігати за рівнем підтримки в 0,21 долара.

Бикам потрібно буде втримати цю зону і створити достатній імпульс для наступного ривку. Якщо GALA впаде нижче цього порогу, їй буде дуже складно відновитися. Дійсно монета може опуститися до 0,17 долара і лише потім почне зростати.

Чому Gala Games (GALA) має низхідну тенденцію?

Ці втрати значною мірою були викликані новинами про те, що Meta Platforms, один з основних технологічних драйверів у метавсесвіті, не виправдав очікування щодо прибутків. Також велику роль відіграє значне коливання ринку через економічний та геополітичний тиск.

На жаль, в прогнозованому майбутньому волатильність триватиме. Та навіть незважаючи на це, в цілому, в довгостроковій перспективі GALA має великий потенціал.