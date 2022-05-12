Gala Games (GALA), один з провідних ігрових токенів метавсесвіту та блокчейну, зараз перебуває у вільному падінні. Монета йде слідом за загальним криптовалютним ринком, який падає, однак її втрати стали набагато гіршими, ніж очікувалося. Чи є шанси відновитися? Розглянемо основні факти:

GALA впала майже на 40%, коли втратила підтримку на рівні 0,07 долара.

Ця монета метавсесвіту, по суті, перебуває у вільному падінні і найближчими днями може вийти на ведмежий ринок.

GALA впала майже на 65% від місячних максимумів, що були на початку травня.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе GALA відновитися після такої бійні?

Звичайно, GALA почне відновлюватися, але не думаємо, що це станеться найближчим часом. Настрої на ринку зараз дуже непередбачувані. Схоже, багато інвесторів фіксують прибутки від своїх криптоактивів, і багато монет постійно отримують збитки. Зараз не ринок покупця, тому очікуємо, що, перш ніж відбудеться розворот тенденції, GALA впаде ще більше.

Було б дуже цікаво подивитися, як буде рухатися цінова дія, коли вона опуститься нижче позначки в 0,05 долара. Зрештою, це психологічно важливий поріг для биків GALA. На даний момент ця монета метавсесвіту торгується трохи вище цієї ціни.

Виходячи з тенденцій на ринку, не стане сюрпризом, якщо вона впаде ще нижче. Цілком ймовірно, що вільне падіння GALA триватиме, доки вона не сягне дна близько 0,02 долара.

Як отримати прибутки від GALA прямо зараз?

Зараз не найкращий час, щоб купувати GALA. Якщо ви хочете це зробити, рекомендуємо почекати десь тиждень. Ми очікуємо, що її ціна опуститься нижче 0,05 долара.

Як тільки це станеться, монета буде торгуватися майже зі 100% знижкою від своїх травневих максимумів. Це буде найкращим часом для покупки, особливо якщо настрої на ринку покращаться.