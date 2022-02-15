Хоча протягом останніх кількох тижнів ринок торгувався вбік, та кілька монет метавсесвіту значно зросли: GALA здорожчала на 19,20% за останні 24 години, тоді як прибутки інших криптовалют, наприклад, Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), виражаються однією цифрою.

На момент написання статті цей токен торгувався на рівні 0,338844 долара, денний максимум становив 0,3415 долара, а денний мінімум – 0,2811 долара.

Обсяг торгів складав 1 651 491 576 доларів і за останні 24 години збільшився на 81%; ринкова капіталізація налічує 2 364 184 488 доларів, а в обігу знаходиться 6 977 205 436 монет GALA.

Тепер давайте подивимося, в чому причина такого росту.

Galaverse від Gala Games

Одним словом, Gala — це студія ігрового блокчейну, в якій гравці отримують контроль над своїми іграми.

Сьогодні ігрова студія зробила великий крок вперед і оголосила дати майбутнього запуску Galaverse. Це буде 3-денний захід, який відбудеться з 7 по 9 червня в Копенгагені (Данія).

Don’t miss your opportunity to attend Galaverse this June in Copenhagen, Denmark!🎉 More info in the article👇https://t.co/eXNfDbFni5 — Gala Games (@GoGalaGames) February 14, 2022

Як зазначено в офіційному блозі:

«Стало очевидно, що запуск Galaverse — це набагато більше, ніж будь-яка інша епічна подія. Наші спогади про Galaverse ще свіжі, тому ми вирішили спланувати першу подію цього року. Так, правильно — ПЕРШУ!»

На останньому заході, який відбувся в середині грудня 2021 року в Лас-Вегасі, команда Gala Games організувала захоплюючу подію світового класу, а також оголосила про свої майбутні проєкти, як-от «Ходячі мерці», «Спадщина», «Імперії» та «Остання експедиція».

У своєму блозі Gala Games пояснили, що учасникам потрібно буде придбати лише один квиток на весь захід. Доступно буде тільки 800 квитків, які для одиноких людей коштуватимуть 8 000 доларів США, а для пари — 14 000 доларів.

Це вже їхнє друге велике оголошення цього місяця, адже попередні звіти CoinGape підтвердили план компанії інвестувати наступного року 5 мільярдів доларів у розширення своєї NFT-екосистеми.

За даними звіту, кошти розподілять наступним чином: 2 мільярди доларів підуть на розробку гри, 1 мільярд доларів — на проєкт музичної студії, і ще 2 мільярди доларів підуть на тематичний парк Gala, в якому NFT і фільми отримають по 1 мільярду доларів.